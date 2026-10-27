Kigali | SAR la Princesse Lalla Asmaa visite la première cuisine centrale du Rwanda

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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, Présidente de la Fondation Lalla Asmaa, a visité, mardi à Kigali, la Mike Stenbock Gemura Kitchen, la première cuisine centrale du Rwanda dédiée aux patients hospitalisés et réalisée avec le soutien de la Fondation Mohammed VI pour le développement durable.

Conçue à l’échelle industrielle, cette cuisine permet à l’association rwandaise Solid’Africa d’offrir aux patients les plus démunis des repas pensés pour leur rétablissement, indique un communiqué de la Fondation Lalla Asmaa.

Guidée lors de cette visite par Mme Isabelle Kamariza, fondatrice de Solid’Africa, Son Altesse Royale a découvert une initiative née d’un constat simple : au Rwanda, les repas des patients hospitalisés reposent sur leurs familles, et les plus démunis en sont privés, précise la même source, notant que tout a commencé en 2010, lorsqu’un groupe d’amis s’est mis à cuisiner chez lui pour les patients du Centre hospitalier universitaire de Kigali.

Quinze ans plus tard, la cuisine fonctionne à l’échelle industrielle et peut préparer jusqu’à 15.000 repas par jour. Une brigade de cuisiniers y prépare 8 régimes adaptés à l’état de santé des patients.

Les repas sont livrés chaque jour dans les hôpitaux publics où les équipes les servent aux patients. Ils sont gratuits pour les patients qui ne peuvent pas payer, et payants pour d’autres, à qualité égale.

En 2025, 3,2 millions de repas ont été servis à 130.000 patients et accompagnants dans 6 hôpitaux publics, l’objectif étant d’atteindre les 47 hôpitaux publics du pays.

Le Maroc est partie prenante de cette réussite : la Fondation Mohammed VI pour le développement durable a soutenu la construction de la cuisine, aux côtés de la Fondation Imbuto, avec qui elle est liée depuis 2016.

Le modèle est conçu pour durer. Selon une approche « de la ferme à l’assiette », Solid’Africa cultive elle-même l’essentiel des produits qu’elle cuisine et s’approvisionne auprès de coopératives de petits agriculteurs, en majorité des femmes, qu’elle forme et à qui elle garantit un débouché stable. Quant aux déchets de cuisine, ils retournent aux fermes sous forme d’engrais.

LR/MAP