SAR La Princesse Lalla Asmaa inaugure à Rabat la première université inclusive au monde

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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, Présidente de la Fondation Lalla Asmaa, a inauguré, jeudi à Rabat, l’Université Lalla Asmaa, la première Université Inclusive au monde.

L’inauguration de cette Université traduit l’engagement fort et constant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour le développement de l’excellence scientifique, la promotion de l’innovation au service de la santé, et l’amélioration des conditions de vie et d’insertion socio-professionnelle des sourds et malentendants.

Cette Université, qui jouit de partenaires de premier rang tels que l’Institut Pasteur, Chicago, Louvain et Montpellier, offre un cursus gratuit en sciences de l’audition, grâce à 4 écoles et 16 diplômes, du certificat au master, ouverts à tous les jeunes, qu’ils entendent ou non: ensemble, sur les mêmes bancs, ils deviendront les soignants, les interprètes, les ingénieurs et les entrepreneurs de demain, indique un communiqué de la Fondation Lalla Asmaa, ajoutant que la société entière y apprend l’accessibilité, à l’approche de l’année 2030.

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, Présidente de la Fondation Lalla Asmaa, a ouvert ainsi les portes d’un campus sans équivalent, ni dans la région ni en Europe : soins de l’audition, langues des signes, technologies et métiers y sont réunis pour la première fois, pour des étudiants sourds, malentendants et entendants sachant que le cursus en sciences de l’audition y est gratuit, précise le communiqué, notant que plus de 11 siècles après Al Quaraouiyine, fondée à Fès en 859, le Royaume invente de nouveau une forme d’enseignement supérieur.

Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui a placé le capital humain et l’inclusion au cœur du projet du Royaume, et grâce à l’implication de chaque instant de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, le Maroc se dote d’une institution que le monde ne connaissait pas encore, ajoute la même source.

À son arrivée, Son Altesse Royale a été reçue par le Pr Nawal Bouyahyaoui, Présidente de l’Université Lalla Asmaa, avant de dévoiler la plaque commémorative.

Des partenaires de premier rang, de Paris à Chicago

Devant Son Altesse Royale, M. Karim Essakalli, Président délégué de la Fondation, a signé 5 accords qui ancrent l’université dans l’élite mondiale de l’audition. Ces accords ont été signés, selon le communiqué, avec :

-IHU reConnect, Paris. Premier pôle européen consacré à l’audition et à la parole, il réunit l’Institut Pasteur et 3 hôpitaux de l’AP-HP : Necker-Enfants malades, la Pitié-Salpêtrière et Lariboisière. Signé par sa directrice, le Pr Anne-Lise Mamessier Giraud, l’accord ouvre à l’université la recherche de pointe, de la génétique de la surdité à la thérapie génique, ainsi que l’audiologie pédiatrique de Necker et celle de l’adulte à la Pitié-Salpêtrière.

-Montpellier. L’Université de Montpellier, héritière de la plus ancienne faculté de médecine en activité du monde occidental, son Audiocampus et Cochlear Academy, représentés par M. François Pierrot, vice-président chargé des relations internationales, le Pr Jean-Luc Puel et M. Karim Abdennour, directeur pour la zone Afrique. La convention transmet au Maroc le modèle de formation aux métiers de l’appareillage et des implants, ouvre des passerelles vers la recherche et appuie le diplôme en implants auditifs.

-Louvain et Bruxelles. L’Université catholique de Louvain, la Haute École Léonard de Vinci et les Cliniques universitaires Saint-Luc, premier centre d’implantation cochléaire de Belgique francophone, représentées par le Pr Naïma Deggouj. La lettre d’intention engage une coopération en langue française sur la clinique de l’implant et la formation des audiologistes.

-Université Mohammed V de Rabat. Signée par son Président, M. Mohamed Rhachi, la convention rapproche l’Université Lalla Asmaa de la première université moderne du Royaume, pour la formation et la recherche.

-SNRT. Le pôle audiovisuel public, qui a équipé le studio du Motion Lab, s’engage par la voix de son Président Directeur Général, M. Fayçal Laraïchi, à former avec l’université des interprètes en langue des signes pour l’antenne, à créer des programmes accessibles et à ouvrir aux jeunes sourds les métiers de l’image.

Le communiqué fait savoir qu’une 6e convention a été conclue, il y a quelques semaines à Rabat, avec une institution académique américaine (Chicago), qui apporte l’expertise américaine en analyse appliquée du comportement (ABA), discipline née aux États-Unis et quasi absente au Maroc. Elle appuie le master et le laboratoire ABA de l’université : formation d’analystes certifiés, supervision, échanges d’enseignants et d’étudiants.

« Pendant des années, la Fondation a soigné. Aujourd’hui, elle forme ceux qui soigneront, et elle les forme ensemble, qu’ils entendent ou non. C’est la vision de Son Altesse Royale : que l’inclusion devienne la norme », explique M. Karim Essakalli, Président délégué de la Fondation, cité par le communiqué.

4 Ecoles, du certificat professionnel au master

L’université Lalla Asmaa dispose de 4 écoles offrant 16 diplômes, 3.500 places, et un internat ouvert dès 2027 aux étudiants de toutes les régions et de l’étranger. Il s’agit de :

-L’École des sciences de l’audition, de la communication et des neurosciences cliniques. Un cursus gratuit : audiologie, orthophonie, thérapie auditivo-verbale et guidance parentale, psychologie clinique pour accompagner enfants, adultes et familles, analyse appliquée du comportement, et un diplôme en implants auditifs réservé aux chirurgiens ORL.

-L’École des langues des signes, de l’interprétariat et de l’accessibilité. Interprètes en langue des signes, enseignants spécialisés, professionnels des médias inclusifs.

-L’École inclusive des technologies, de l’innovation et de la création numérique. Informatique et intelligence artificielle, design graphique et art numérique.

-L’École inclusive des métiers et de la formation professionnelle. Infographie, pâtisserie et chocolaterie, cuisine et service, certification Microsoft.

7 laboratoires pour chercher, soigner, innover et entreprendre:

La nouvelle Université abrite sept laboratoires :

1-Innovation Lab. Le laboratoire de recherche : intelligence artificielle et robots humanoïdes dont les mains apprennent à signer dans les langues des signes du monde entier.

2-Motion Lab. Un studio de capture de mouvement, équipé par la SNRT, qui enregistre la langue des signes marocaine pour créer avatars signeurs, capsules pédagogiques et un dictionnaire visuel de référence.

3-Inclusion Lab. L’incubateur, né d’une coopération maroco-belge : orientation, compétences relationnelles, entrepreneuriat, jusqu’à la création d’entreprise.

4-Digital Lab. L’atelier numérique où les étudiants conçoivent sites, applications et logiciels, et apprennent à les faire vivre.

5-Laboratoire de dissection ORL. Pour répéter, au millimètre, les gestes de l’implantation avant d’opérer un patient.

6-Laboratoire d’audiologie. Pour pratiquer l’examen de l’audition et le réglage des aides auditives en conditions réelles.

7-Laboratoire d’analyse appliquée du comportement. Pour apprendre à accompagner, séance après séance, les enfants présentant d’autres besoins de développement.

Grâce à l’Université Lalla Asmaa, un bachelier, entendant ou sourd, pourra y devenir audiologiste, orthophoniste, psychologue clinicien, interprète en langue des signes, développeur en intelligence artificielle ou chocolatier. Un médecin ORL viendra s’y spécialiser dans les implants. Une banque y enverra ses agents apprendre à accueillir un client sourd; un hôtel, ses réceptionnistes; un stade de la Coupe du monde 2030, ses équipes d’accueil. Parmi les étudiants, il y aura aussi des jeunes accompagnés par la Fondation, dont beaucoup, implantés enfants, parlent aujourd’hui : ils y suivront les mêmes cursus que leurs camarades, poursuit le communiqué.

Coorganisateur de la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal, le Maroc devra donc accueillir chaque visiteur, sourd ou malentendant compris, dans ses stades, ses hôtels, ses transports et ses services publics, ajoute la même source, notant que l’université forme dès maintenant ceux qui seront en première ligne : guides, réceptionnistes, personnels d’accueil des stades, agents des banques et des administrations.

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa a, à cette occasion, parcouru laboratoires et ateliers, avant de rencontrer le corps enseignant.

Au fil de la visite, Son Altesse Royale a été accompagnée, espace par espace, par le Pr Abdelaziz Raji et le Pr Naïma Deggouj à l’espace de simulation des implants auditifs, M. Philippe Castro, concepteur du laboratoire d’audiologie, M. Fayçal Laraïchi au studio du Motion Lab, Mme Loubna Tricha, Directrice Générale de l’OFPPT, aux ateliers culinaires, M. Amine El Mezouaghi, Directeur Général de l’Agence de Développement du Digital, au Digital Lab, S.E.M. Gilles Heyvaert, Ambassadeur du Royaume de Belgique au Maroc, à l’Inclusion Lab, Mme Loubna Jazouli Hadid, Directrice Générale de Decenture, à l’Innovation Lab, ainsi que par Mme Soumia Erras et le Pr Leïla Essakalli au laboratoire d’audioprothèse, conclut le communiqué.

LR/MAP