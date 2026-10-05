Ould Errachid tient une série d’entretiens en Tanzanie avec les présidents de parlements de plusieurs pays

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Le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, a tenu, lundi à Arusha en Tanzanie, une série d’entretiens bilatéraux avec les présidents de parlements de plusieurs pays, en marge des travaux de la 153e Assemblée générale de l’Union interparlementaire (UIP).

Ces entretiens, qui se sont déroulés en présence de l’ambassadeur du Maroc en Tanzanie, Zakaria El Goumiri, ont été l’occasion d’examiner les moyens de consolider la coopération parlementaire et d’échanger les expériences et les expertises entre les institutions législatives, ainsi que de développer les relations bilatérales et d’élargir les domaines de coopération.

Dans ce contexte, M. Ould Errachid s’est entretenu avec le président de l’Assemblée nationale de Tanzanie, Mussa Azzan Zungu, autour des perspectives de développement des relations entre les deux institutions et du renforcement de la concertation et de la coordination bilatérales, de manière à donner une nouvelle impulsion à la coopération parlementaire et à accompagner l’évolution des relations entre les deux pays.

A cette occasion, les deux parties ont mis en exergue l’importance de la diplomatie parlementaire en tant que levier de renforcement du rapprochement entre le Maroc et la Tanzanie, soulignant l’importance de continuer à développer les mécanismes de coopération entre les deux institutions législatives, notamment à travers l’intensification des échanges de visites, d’expertises et d’expériences, ainsi que la consolidation de la concertation sur les questions d’intérêt commun.

Le président de la Chambre des conseillers a également mis en avant l’aspiration des deux pays à une Afrique plus stable, intégré et prospère, capable de valoriser ses potentialités, d’élargir les opportunités de développement pour ses peuples et de renforcer sa présence et son positionnement sur la scène internationale.

Il a souligné, dans ce sens, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, accorde une importance particulière au renforcement de la coopération entre les pays africains, conformément à une vision qui fait de la solidarité agissante, de la coopération Sud-Sud et de l’édification de partenariats équilibrés et fructueux le socle des relations du Maroc avec ses frères africains, relevant que cette vision se concrétise à travers l’Initiative Royale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, le Processus des États africains atlantiques (PEAA) et le projet du Gazoduc africain-atlantique, des projets qui confortent la position du Maroc en tant que pôle économique ouvert sur sa profondeur africaine.

Le Sahara marocain joue, au cœur de cette dynamique, un rôle croissant dans le renforcement de la connectivité entre le Royaume et son ancrage africain, a-t-il ajouté, notant que cette région bénéficie d’une forte dynamique de développement ces dernières années, à la faveur des investissements importants touchant le capital humain, les infrastructures, les ports, les réseaux de transport et les énergies renouvelables, outre l’encouragement des investissements, érigeant ainsi ces provinces en trait d’union entre le Royaume et sa profondeur africaine et en un espace prometteur pour l’investissement, les échanges et la coopération Sud-Sud.

Pour sa part, le président de l’Assemblée nationale tanzanienne a relevé le rôle du Maroc dans le soutien aux mouvements de libération africains et à la lutte de plusieurs de leurs figures de proue pour l’indépendance et la libération du colonialisme et du régime d’apartheid, estimant que ces liens historiques constituent un capital important en vue de consolider les relations et de renforcer la coopération et la solidarité entre les pays africains.

M. Ould Errachid s’est également entretenu avec la présidente du Sénat d’Ouzbékistan, Tanzila Narbaeva, une occasion de souligner la volonté commune d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales et de mettre à profit les potentialités offertes pour élargir les domaines de coopération, notamment aux niveaux parlementaire, économique, commercial et d’investissement.

Lors de cette entrevue, le président de la Chambre des conseillers a affirmé que le Maroc accorde une importance majeure au développement de ses relations avec la République d’Ouzbékistan, mettant en avant les liens historiques et civilisationnels et les valeurs communes unissant les deux pays, outre l’aspiration conjointe à asseoir des partenariats ouverts et équilibrés servant leurs intérêts mutuels.

Il a appelé, dans ce sens, à accorder une place de choix à la diplomatie parlementaire économique, en encourageant les rencontres entre les parlementaires, les acteurs économiques et le secteur privé, dans l’ambition d’explorer les opportunités d’investissement et d’établir de nouveaux partenariats entre les institutions et les entreprises des deux pays.

De son côté, la présidente du Sénat ouzbek a réaffirmé l’intérêt de son pays d’approfondir les relations avec le Maroc dans divers domaines, estimant que le niveau actuel de coopération ne reflète pas le potentiel dont disposent les deux pays, particulièrement dans les secteurs commercial, économique, social et culturel.

Mme Narbaeva a souligné, dans ce contexte, l’importance du mémorandum de coopération liant les deux institutions législatives pour asseoir les bases d’une coordination et d’une action commune accrues, relevant le rapprochement historique et culturel entre les deux pays, ainsi que la coopération existante entre plusieurs de leurs institutions.

Par ailleurs, M. Ould Errachid a salué, lors d’une rencontre avec la présidente de l’Assemblée nationale d’Azerbaïdjan, Sahiba Gafarova, la qualité des relations entre les deux pays, notamment sur le plan parlementaire, faisant part de la volonté du Royaume de les hisser à des niveaux supérieurs et de consolider la coopération, en particulier dans les domaines économique et parlementaire.

Pour sa part, Mme Gafarova a mis en avant la solidité des relations unissant le Maroc et l’Azerbaïdjan, précisant qu’elles dépassent les cadres et accords officiels pour s’appuyer sur des liens solides entre les deux pays, leurs institutions et leurs cultures, ainsi que sur les valeurs partagées.

La 153e Assemblée générale de l’UIP, dont les travaux ont débuté ce lundi et se poursuivront jusqu’au 9 octobre, est organisée sous le thème « Renforcer la bonne gouvernance et donner aux communautés les moyens d’agir grâce à l’inclusion, à la confiance et aux opportunités pour tous », avec la participation de représentants de parlements du monde entier.

Le Maroc est représenté à la 153e Assemblée générale de l’UIP par une délégation conduite par le président de la Chambre des conseillers, et qui comprend également Lahcen Haddad, 4e vice-président de la Chambre, Mohamed Salem Benmassoud, questeur, Hassan Choumais, membre du groupe du Parti Authenticité et Modernité (PAM) et Hanaa Benkhair, du groupe de l’Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM).

La délégation se compose également de Mansour Lambarki, chef de cabinet du président de la Chambre des conseillers, Saad Ghazi, directeur des relations extérieures et de la communication, ainsi que Hassan Azerkane, chef de la division des relations extérieures.

LR/MAP