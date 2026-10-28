L’ONU annule une exposition de photos hostiles à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc a avorté, mardi après-midi, une exposition hostile à l’intégrité territoriale du Royaume, intitulée « 50 Years 50 Faces, Sahrawi Exile: A Life of Resilience », organisée par la Namibie avec le co-sponsoring de l’Algérie, du Belize, de l’Afrique du Sud, du Timor-Leste, et de l’Ouganda, dans l’un des corridors de l’enceinte des Nations Unies à New York.

Cette exposition a été démantelée par le Secrétariat de l’ONU quelques heures seulement après sa mise en place.

Prévue initialement du 27 au 30 octobre 2026, l’objectif de cette exposition était de coïncider avec les consultations et la réunion du Conseil de Sécurité, prévue le vendredi 30 octobre 2026, sur la MINURSO. Cette exposition visait avant tout à exploiter la souffrance des populations séquestrées dans les camps de Tindouf à des fins politiciennes, à la veille de l’adoption de la résolution du Conseil de Sécurité sur le Sahara Marocain.

Elle comportait des photographies et des messages à connotation ouvertement politique, en contradiction avec les règles régissant les manifestations organisées dans l’enceinte onusienne.

Sur intervention de la Mission du Maroc, qui a dénoncé les messages politiques colportés, preuve à l’appui, le Secrétariat de l’ONU a procédé au démantèlement de l’exposition le jour même, refusant ainsi l’instrumentalisation du siège de l’ONU par une exposition politiquement motivée.

Par ailleurs, d’après des sources du Secrétariat, le démantèlement de ladite exposition a été marqué par une attitude agressive de plusieurs diplomates algériens, qui s’en sont pris au personnel du Secrétariat chargés du démantèlement, et par la suite aux services de sécurité, tentant physiquement de s’y opposer.

Ce comportement, alors même que l’événement était officiellement organisé par la Namibie, a levé le voile sur la véritable partie derrière cette initiative. Il démontre, une fois de plus, que l’Algérie demeure la véritable partie prenante au différend régional autour du Sahara Marocain et l’instigatrice de toute action hostile à l’intégrité territoriale du Royaume au sein de l’ONU.

LR/MAP