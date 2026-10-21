Futsal 2026 | Le Maroc remporte la Coupe d’Afrique des Nations pour la 4è fois

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La sélection marocaine de futsal a remporté la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en s’imposant face à l’Angola sur le score de 5 buts à 2, mercredi, à la salle couverte du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Les buts de la sélection nationale ont été inscrits par Othmane Idrissi (17e), Youssef Jouad (19e), Driss Raiss El Fenni (21e), Ismael Amazal (33e) et Bilal Bakkali (35e), tandis que les buts angolais ont été marqués par João Josemar Cambangula (18e) et Anderson Fortes (37e).

Il s’agit du quatrième titre continental pour le Maroc dans cette compétition, un record à l’échelle africaine.

LR/MAP