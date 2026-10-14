Ouverture à Tunis de la 29e Conférence arabe des responsables de la lutte contre le terrorisme

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Les travaux de la 29e Conférence arabe des responsables de la lutte contre le terrorisme se sont ouverts, mercredi à Tunis, au siège du Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur.

Les participants à cette conférence de deux jours examineront plusieurs questions, notamment « la lutte contre l’extrémisme conduisant au terrorisme », « les formes et les modes de financement du terrorisme ainsi que les moyens d’y faire face » et « l’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins terroristes et les moyens de la contrer ». Ils feront également le point sur les dernières évolutions en matière de terrorisme et les moyens d’y répondre.

L’événement sera aussi l’occasion de passer en revue les expériences des États membres en matière de lutte contre les actes terroristes, les conclusions des rencontres arabes et internationales consacrées à la lutte contre le terrorisme (2025-2026), ainsi que les résultats de la sixième réunion du Groupe d’experts arabes chargé du suivi, de l’échange et de l’analyse des informations relatives aux menaces terroristes, et d’examiner les activités et l’état d’avancement des travaux des sous-groupes opérationnels.

Dans une allocution prononcée à l’ouverture de cette rencontre, le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Mohamed Ben Ali Koman, a souligné l’importance des questions inscrites à l’ordre du jour, particulièrement celle du financement du terrorisme, qui fait l’objet d’une attention particulière.

Il a relevé, à cet égard, que « le fait de cibler les financements dont bénéficient les organisations terroristes a un impact considérable sur leur capacité d’action, qu’il s’agisse de l’enrôlement, de l’acquisition d’armes et d’équipements ou encore de la prise en charge des besoins logistiques ».

Dans ce contexte, il a indiqué que l’examen des données fournies par les États membres concernant les formes et les modes de financement du terrorisme, ainsi que les moyens de les combattre, permettra de mieux cerner les méthodes utilisées, notamment le recours aux cryptomonnaies, et d’identifier les moyens les plus efficaces pour y faire face.

Les expériences acquises ont démontré que la lutte contre le terrorisme ne saurait désormais se limiter à la gestion des actes terroristes après leur survenance, a fait observer, de son côté, le président de la conférence, Karim Abdu Al Sayed Al-Boraï (Égypte).

Elle nécessite, a-t-il expliqué, une approche globale fondée sur l’anticipation, la prévention, la détection et l’analyse des menaces, le renforcement de l’échange d’informations et d’expertises, la lutte contre les sources de financement et de soutien, ainsi que la prévention de l’exploitation du cyberespace par les organisations terroristes à des fins de diffusion de l’idéologie extrémiste, de radicalisation et d’enrôlement.

Il a toutefois souligné que l’efficacité des efforts de lutte contre le terrorisme demeure tributaire de la réalisation d’un équilibre entre les impératifs sécuritaires, la primauté du droit, le respect des législations nationales et la prise en considération des conventions internationales pertinentes, de façon à renforcer la confiance dans les institutions de l’État, à préserver les droits de l’Homme et à favoriser une stabilité durable.

Cette conférence réunit des représentants des services compétents des pays arabes, dont Mustapha Tayoubi, contrôleur général de police à la Brigade nationale de la police judiciaire (Maroc), ainsi que des représentants d’organisations et d’instances régionales et internationales.

Parmi ces organisations figurent la Ligue des États arabes, le Bureau des Nations unies de lutte contre le terrorisme, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité et le Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur.

LR/MAP