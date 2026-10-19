CAN Futsal 2026 | Le Maroc écrase l’Égypte sur le score de 6-0 et file en finale

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La sélection nationale marocaine de futsal s’est qualifiée pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2026, en s’imposant face à son homologue égyptienne, triple championne d’Afrique, sur le score de 6 buts à 0, lundi à la salle couverte du complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Soufian Charraoui, auteur d’un triplé, Ismael Amazal, qui a inscrit deux buts, et Bilal Bakkali ont marqué les buts de la sélection nationale, permettant aux Lions de l’Atlas de valider leur billet pour la finale de cette compétition continentale.

Cette qualification permet au Maroc, tenant du titre, de poursuivre sa quête d’un nouveau sacre africain devant son public.

En finale, prévue mercredi à Rabat, la sélection marocaine affrontera l’Angola, qui a décroché son billet pour le match décisif en battant l’Algérie sur le score de 3 buts à 2, dans l’autre demi-finale.

LR/MAP