Le Ministre de l’Agriculture souligne l’importance des initiatives royales pour protéger le cheptel national face à la sécheresse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, a mis en avant, jeudi à Rabat, l’efficacité des initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à préserver le cheptel national durant les années de sécheresse sévère.

Intervenant lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement, M. El Bouari a souligné le rôle déterminant de la sage décision Royale invitant le peuple marocain à s’abstenir d’accomplir le rite du sacrifice de l’Aïd Al Adha de cette année.

En outre, le ministre a relevé l’impact de l’interdiction officielle de l’abattage des femelles du bétail et de sa rigoureuse application sur l’amélioration de la capacité de reproduction du cheptel national.

Il a également mis l’accent sur l’effet positif de l’amélioration des conditions climatiques entre janvier et avril 2025 sur les pâturages, saluant “l’effort considérable consenti par les éleveurs pour préserver leurs troupeaux malgré les conditions difficiles (…) et leurs sacrifices”.

Parallèlement, M. El Bouari a rappelé que l’opération de recensement du cheptel national, effectuée dans l’ensemble des préfectures et provinces du Royaume, durant la période du 26 juin au 11 août 2025, a révélé que l’effectif total du cheptel s’élève à plus de 32,8 millions de têtes.

Il a précisé que le nombre de naissances récentes chez les animaux âgés de moins de six mois se situe à 6,4 millions de têtes, auxquelles s’ajoutent les naissances survenues entre décembre 2024 et mars 2025, estimées à environ 3 millions de têtes, soit un total de 9,4 millions de têtes.

D’après le ministre, les mesures entreprises ont permis de préserver 3 millions de femelles reproductrices et 3,5 millions d’ovins mâles contribuant à l’approvisionnement du marché national en viande rouge.

S’agissant du nombre des bovins, une baisse d’environ 30% a été enregistrée par rapport aux moyennes habituelles, qui se situent entre 3 et 3,2 millions de têtes, en raison des restrictions imposées durant la pandémie du covid-19 et de l’arrêt de l’irrigation dans les périmètres irrigués, a-t-il fait savoir.

M. El Bouari a, toutefois, noté avec satisfaction la reprise de la croissance du nombre de vaches laitières, atteignant 750.000 têtes, contre une situation nettement dégradée après la pandémie (2022).

Pour ce qui est des camelins, le ministre a fait état d’une diminution de près de 30% comparativement aux moyennes habituelles, soit quelque 150.000 têtes, en raison de la dégradation du couvert végétal et du manque de pâturage suite aux années successives de sécheresse.

Par ailleurs, M. El Bouari a assuré que conformément aux Hautes Instructions Royales, des mesures appropriées seront déployées et suivies pour une reconstitution efficace et durable du cheptel national de manière efficace et durable. Il s’agira notamment d’un soutien financier direct aux éleveurs, permettant une distribution équitable grâce à un ciblage objectif.

À cet effet, le gouvernement a mobilisé près de 11 milliards de dirhams (MMDH), sous forme de soutien financier direct aux éleveurs, destinés à l’acquisition de l’aliment de bétail, à la préservation des femelles reproductrices, à l’allégement de l’endettement des éleveurs, à l’organisation des campagnes de vaccination et d’encadrement technique des éleveurs.

La majorité des bénéficiaires de ce soutien appartient à la catégorie des petits éleveurs, a fait savoir le ministre, précisant que 90% des éleveurs d’ovins et caprins possèdent moins de 50 têtes, 74% en possèdent moins de 20 têtes et 93% des éleveurs de bovins élèvent moins de 10 têtes.

Les mesures de reconstitution durable du cheptel national, a-t-il poursuivi, incluent également la protection et la promotion de la production locale, à travers l’annulation de la suspension des droits de douane et de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) appliqués à l’importation des ovins, caprins et du lait en poudre.

Elles visent aussi à assurer l’approvisionnement des marchés et à soutenir le pouvoir d’achat, en maintenant la suspension des droits de douane et de la TVA sur l’importation des bovins pour contribuer à la reconstitution progressive du cheptel national.

M. El Bouari a souligné que l’opération de recensement s’est appuyée sur une méthodologie rigoureuse, consistant à visiter et à inventorier le cheptel de chaque éleveur individuellement, dans le cadre de commissions mixtes encadrées par les autorités locales.

Selon lui, chaque commission comprenait des représentants des ministères de l’Intérieur, des Finances et de l’Agriculture, ainsi que de la Gendarmerie royale, de la Sûreté nationale et des collectivités territoriales. Le nombre total des participants à cette opération a atteint 39.174 personnes, réparties sur 2.822 commissions locales.

Cette méthodologie et la forte mobilisation des autorités locales ont permis une couverture complète et une adhésion totale des éleveurs, a relevé M. El Bouari, ajoutant que les données ont été collectées via un questionnaire détaillé et directement intégrées dans une base de données centrale au ministère de l’Intérieur, parallèlement à l’opération de recensement.

Le ministre a, à cet effet, insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts pour soutenir l’élevage, afin de garantir la durabilité des filières de production de viande et de lait au Maroc.

LR/MAP