Le Maroc engagé depuis deux décennies dans un processus de modernisation grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi

Le Maroc est engagé, depuis deux décennies, dans un processus de modernisation graduel, grâce à la vision sage et éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a souligné, lundi à Marrakech, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Tout au long de ce processus, le Royaume a posé les jalons de développement dans les divers domaines et engrangé des acquis qui lui ont permis de conforter sa résilience face aux différentes crises à l’échelle locale et internationale et de poursuivre l’édification dans la stabilité et l’ouverture, a-t-il ajouté à l’occasion du lancement du livre “Le Maroc en quête d’une croissance plus forte et plus inclusive”, dans le cadre des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI).

Les changements qu’a connus le Maroc, depuis la fin du siècle dernier, sont le fruit d’un projet Royal global visant à moderniser le pays sur tous les plans, a-t-il dit, ajoutant qu’il s’agit d’un projet fondé sur le développement socio-économique couplé à la consolidation du processus démocratique.

Et de poursuivre que le Maroc a réussi également à asseoir les bases d’un modèle de développement singulier, alliant volontarisme et réalisme, relevant que ce modèle est l’illustration d’une vision claire, basée sur trois piliers, à savoir la consécration du processus démocratique et la construction institutionnelle du Maroc, et l’élaboration de stratégies de développement embrassant à la fois le volet sectoriel, les infrastructures, les projets structurants, ainsi que la diversification et la modernisation des activités économiques.

Le troisième pilier, lui, s’articule autour de l’élément humain, à travers une vision du développement humain et durable ayant trait notamment à l’aspect social, au renforcement des compétences et à la promotion de l’esprit d’initiative, de créativité et de création de richesses, a-t-il précisé.

M. Lekjaa a également mis l’accent sur le chantier révolutionnaire de la généralisation de la protection sociale, lancé par SM le Roi Mohammed VI.

