Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, le Maroc a entrepris des réformes “ambitieuses et volontaristes”

Au cours des vingt dernières années, le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a entrepris des réformes “ambitieuses et volontaristes”, a affirmé, lundi à Marrakech, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Ces réformes “ont jeté les bases d’une transformation profonde et durable de notre économie et ont permis au Royaume de consolider sa résilience et de préserver ses équilibres macroéconomiques”, a-t-il précisé à l’occasion du lancement du livre “Le Maroc en quête d’une croissance plus forte et plus inclusive”, dans le cadre des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI).

M. Akhannouch a relevé que cet ouvrage, publié par le FMI, illustre bien la volonté du Royaume d’atteindre des objectifs ambitieux en matière de développement économique et social, soulignant que “le Maroc se tient à un carrefour déterminant de son histoire”.

“Ce moment charnière évoque une période d’introspection dont nous tenons à tirer pleinement profit. A cet égard, nous nous employons à mettre en œuvre la vision stratégique clairvoyante initiée par Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, qui spécifie les ambitions, les objectifs de développement et les leviers de changement de nature à libérer les énergies et à accélérer la marche de notre pays vers le progrès et la prospérité”, a-t-il dit.

“Nous sommes résolus à construire une société solidaire et juste. Ainsi, en application des Hautes Orientations Royales, nous avons lancé, à partir de 2021, une série de réformes pour renforcer la cohésion institutionnelle et les systèmes de protection sociale”, a insisté M. Akhannouch.

Il a mis en exergue, à cet égard, l’importance accordée au renforcement du système de santé, à l’amélioration de la qualité du système éducatif et à la valorisation de la recherche scientifique et de l’innovation, estimant nécessaire que la croissance soit inclusive, mais également durable et respectueuse de l’environnement.

M. Akhannouch a rappelé, dans ce sens, que le Royaume, qui est précurseur en matière de développement des énergies renouvelables, aspire à tripler sa capacité installée en énergie éolienne et solaire, tout en cherchant à se positionner comme acteur clé du secteur de l’hydrogène vert.

Le Chef du gouvernement a fait observer, par ailleurs, que la tenue de ces Assemblées à Marrakech témoigne de “la forte résilience” du Royaume face aux crises multiples, expliquant que des mesures d’urgence, d’ordre logistique et humanitaire, ont été mises en place, en application des Hautes Directives de Sa Majesté le Roi, immédiatement après la survenue, le 8 septembre dernier, du séisme d’Al Haouz.

De manière urgente, a-t-il poursuivi, la reconstruction et le développement économique et social des zones sinistrées sont structurés au sein d’un programme ambitieux, volontariste et intégré qui vise à reconstruire les habitations endommagées, à réhabiliter les infrastructures, à désenclaver les territoires, à résorber les déficits sociaux et à promouvoir l’activité économique locale.

