Le groupe SGTM améliore son chiffre d’affaires consolidé à 15,2 MMDH en 2025

Le chiffre d’affaires (CA) consolidé du groupe SGTM (Société Générale des Travaux du Maroc) a atteint 15,2 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, en progression de 36,6% par rapport à une année auparavant.

Cette performance reflète l’intensification de l’activité des différents métiers du groupe, portée par l’accélération des chantiers en cours, la montée en régime des nouveaux projets et la dynamique soutenue dans les grands programmes d’infrastructures nationaux, indique un communiqué de SGTM qui a réussi son introduction en Bourse en décembre dernier, avec une levée de 4,8 MMDH, deuxième plus importante opération de l’histoire de la Bourse de Casablanca.

Concernant les investissements réalisés au cours de l’exercice écoulé, ils se sont élevés à 783 millions de dirhams (MDH), en croissance de 15,7%. Ces investissement reflètent la poursuite du renouvellement et de l’extension du parc matériel, ainsi que le renforcement des capacités techniques nécessaires à l’exécution des projets.

Parallèlement, l’endettement net consolidé a été ramené à 156,1 MDH à fin 2025, en baisse de 675,9 MDH par rapport à l’exercice précédent. Cette amélioration significative témoigne de la capacité du groupe à générer des flux de trésorerie opérationnels suffisants afin de financer son développement tout en renforçant sa solidité financière.

Pour ce qui est du carnet de commandes consolidé, il s’est établi à 35,1 MMDH en 2025, en forte hausse de 113% sur l’exercice, offrant une visibilité significative aux différents segments de SGTM.

LR/MAP