AtlantaSanad Assurance | Hausse du chiffre d’affaires de 15% en 2025

AtlantaSanad Assurance a réalisé un chiffre d’affaires (CA) de 6.050 millions de dirhams (MDH) au titre de l’année 2025, en augmentation de 15% par rapport à un an auparavant.

Le CA de l’activité Non-Vie ressort à 4.263 MDH (+6,3%) et celui de l’activité Vie a progressé de 43% à 1.787 MDH en liaison avec le développement du partenariat bancassurance avec Crédit du Maroc et avec les partenaires historiques de la compagnie, précise AtlantaSanad Assurance dans un communiqué.

Au quatrième trimestre 2025, le CA de la compagne a affiché une hausse de 15,4% à 1.511 MDH.

L’activité Non-Vie ressort avec un CA de 1.089 MDH (+10,8%), tandis que le CA Vie s’est situé à 422 MDH (+29,5%).

