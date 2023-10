Le film “Déserts” de Fouzi Bensaidi doublement primé à la Mostra de Valence

Partager Facebook

Le film ”Déserts” du réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi a été doublement récompensé à la 38ème édition du Festival international du cinéma de Valence ”Mostra de Valencia”, qui s’est clôturée dimanche.

Ainsi, ”Déserts” a décroché le prix de la meilleure réalisation, ainsi que celui du meilleur acteur, décerné exæquo à Fehd Benchemsi et Abdelhadi Talbi, ont annoncé les organisateurs.

Produit par Saïd Himmich Belarbi, le long métrage ”Déserts” (128 minutes), qui réunit Fahd Benchemssi, Abdelhadi Talbi et Hajar Graigaa, raconte l’histoire de deux amis, Mehdi et Hamid, qui travaillent pour une agence de recouvrement d’argent à Casablanca, et sont envoyés dans des villages reculés du sud du Maroc.

Le film “Déserts” est la cinquième expérience cinématographique du réalisateur Faouzi Bensaidi dans la catégorie des longs métrages, après “Volubilis” (2017), “Mort à vendre” (2011), “Quel monde merveilleux” (2006) et ‘’Mille mois’’ (2003).

Bensaidi compte également à son actif des courts métrages, dont le plus marquant reste ’’La Falaise’’ (1997), qui a remporté 23 prix dans divers festivals nationaux et internationaux. Il a été suivi en 2000 par son court métrage ”Le Mur”, qui a été primé au festival de Cannes, puis ’’Trajets’’, consacré à la Mostra de Venise.

La Palme d’or de cette 38ème édition de la Mostra de Valencia (19-29 octobre) a été remportée par le film libanais “Riverbed”.

LR/MAP