Le CS et l’AG de l’ONU publie la Déclaration de Rabat sur le DDR des enfants soldats

La Déclaration de Rabat sur le Désarmement, la Démobilisation et la Réintégration axée sur les enfants a été publiée dans les 6 langues officielles des Nations Unies, comme document conjoint du Conseil de Sécurité et de l’Assemblée Générale de l’ONU.

Ce document a été inscrit sous le point 67 de l’agenda de l’Assemblée Générale intitulé “Promotion et protection des droits de l’enfant”, ainsi que parmi les documents officiels du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

La Déclaration de Rabat a été adoptée lors de la Conférence ministérielle africaine sur le Désarmement, la Démobilisation et la Réintégration (DDR) des enfants soldats, tenue le 20 novembre 2025, sous le thème “Construire des voies durables pour les enfants touchés par les conflits armés”.

Cet événement de Haut niveau, qui coïncidait avec la Journée Mondiale de l’Enfance, a permis un engagement collectif en faveur de la protection des droits de l’enfant, la prévention du recrutement et l’utilisation d’enfants par les groupes armés et la promotion de leur réintégration durable dans les communautés locales.

La Déclaration de Rabat constitue un complément africain aux cadres juridiques et institutionnels internationaux existants relatifs à la protection des enfants, tout en soutenant les efforts déployés par les Nations Unies, traduits par des résolutions successives sur la thématique des enfants et des conflits armés.

La Déclaration a exprimé la détermination des pays africains participants à la Conférence Ministérielle de Rabat de lancer un processus pour l’élaboration d’un instrument africain spécifique, sous la forme d’une Convention sur la Prévention du Recrutement des Enfants-Soldats et leur Intégration. A cette fin, un Groupe des Amis a été lancé pour concrétiser cette ambition.

Cette contribution africaine opportune et importante enrichit les efforts des Nations Unies pour prévenir et lutter sur le plan continental contre le recrutement et l’utilisation d’enfants-soldats et favoriser une coopération internationale visant à renforcer leur protection.

Cette reconnaissance multilatérale, d’un processus initié par le Royaume du Maroc en faveur de la lutte contre l’exploitation des enfants dans les conflits armés, consacre la valeur et la portée du contenu de la Déclaration de Rabat dans le cadre onusien.

