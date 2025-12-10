Ouverture à Paris de la 23e réunion de la Commission Militaire Mixte Maroco-Française

Partager Facebook

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la ZoneSud, à la tête d’une importante délégation militaire, a coprésidé avec le Général d’Armée Aérienne Fabien Mandon, Chef d’Etat-Major des Armées (CEMA) de la République Française, les 9 et 10 décembre 2025, à Paris, la 23ème réunion de la Commission Militaire Mixte Maroco-Française.

Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par une dynamique renouvelée entre le Royaume du Maroc et la République française, reflet de l’ambition commune exprimée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Monsieur le Président Emmanuel Macron, lors de la visite historique de 2024, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Lors de cette réunion, l’Inspecteur Général des Forces Armées Royales et le Chef d’Etat-Major des Armées françaises se sont félicités de l’excellence de la coopération militaire maroco-française et de son bilan positif, notamment durant l’année 2025, tout en soulignant l’importance d’élargir l’échange d’expériences et d’expertises à d’autres domaines d’intérêt commun, souligne le communiqué.

Cette réunion a également été l’occasion pour les deux parties de s’accorder sur les activités à inclure au programme de coopération au titre de l’année 2026.

La réunion de la Commission Militaire Mixte Maroco-Française, qui se veut un rendez-vous important dans le dialogue stratégique entre les deux armées, a pour objectifs de développer une coopération mutuellement bénéfique et d’aligner les approches stratégiques sur les enjeux sécuritaires et technologiques.

Elle vise également à renforcer la coopération militaire bilatérale dans les différents domaines, notamment la formation et l’entraînement conjoints, conclut le communiqué.

