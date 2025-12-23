Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret portant création de l’IFMBTP à Fès

Partager Facebook

Le Conseil de gouvernement a adopté, mardi, le projet de décret n° 2.25.950 relatif à la création de l’Institut de formation aux métiers du Bâtiment et des travaux publics (IFMBTP) à Fès, présenté par le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

Ce projet de décret s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération “Compact II” de l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), notamment les projets relevant de l’axe “Éducation et formation pour l’employabilité”, a indiqué le ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, dans un communiqué.

Ce projet prévoit, dans ce cadre, la création de l’IFMBTP à Fès, chargé d’assurer des programmes de formation professionnelle dans les domaines liés au secteur du bâtiment et des travaux publics, ainsi que la formation continue au profit des employés des entreprises opérant dans ce secteur.

Il vise également à instaurer le cadre juridique régissant ledit institut, à travers la définition des systèmes de formation et des mécanismes de gouvernance qui y sont adoptés, sur la base de la convention de partenariat public-privé.

De même, il fixe les missions de l’institut, notamment en ce qui concerne les programmes de formation professionnelle, le régime des certificats et diplômes délivrés, les conditions d’accès des candidats marocains et étrangers, ainsi que les modalités de sa gestion.

