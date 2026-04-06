Comité de coordination et de suivi | M. Akhannouch s’entretient au Caire avec son homologue égyptien

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu, lundi au Caire, avec son homologue égyptien, Moustafa Madbouli, à l’occasion de la tenue de la 1ère session du comité maroco-égyptien de coordination et de suivi.

Cette session se tient avec la participation d’une délégation marocaine de haut niveau, composée du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka et le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, de l’Eau et des Forêts, Ahmed Bouari.

La délégation marocaine comprend également le ministre de l’Industrie et du Commerce, Riad Mezzour, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le ministre délégué chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Karim Zaidan, ainsi que l’ambassadeur du Royaume en Égypte, Mohamed Aït Ouali.

La réunion du comité maroco-égyptien de coordination et de suivi s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre le Maroc et l’Égypte et de l’examen des perspectives de coopération entre les deux pays.

LR/MAP