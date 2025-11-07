Laâyoune | la Faculté de médecine et de pharmacie, un pôle de savoir et d’excellence

La Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune s’impose comme un véritable pôle d’excellence et de formation, destiné à renforcer l’offre d’enseignement supérieur dans les régions du Sud du Royaume, à répondre aux besoins en soins de santé et à promouvoir la recherche médicale au niveau régional.

S’inscrivant dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2015, cet établissement, qui accueille actuellement sa cinquième promotion, vise à améliorer le niveau de l’enseignement supérieur, à encourager la recherche et l’innovation dans les disciplines médicales, et à former une nouvelle génération de médecins au service des habitants de la région.

Une faculté en pleine dynamique de croissance

La rentrée universitaire 2025-2026 a été marquée par l’accueil de plus de 300 nouveaux étudiants en première année, portant l’effectif global à plus de 1.030 étudiants, dont une majorité issue de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, la doyenne de la Faculté, Mme Fatima Zahra Alaoui.

La Faculté accueille également des étudiants originaires d’Afrique subsaharienne, dont le nombre, en progression constante, atteint aujourd’hui 40 inscrits, a-t-elle noté.

« Notre principal objectif est de former des médecins à la fois compétents et engagés. La formation s’articule autour d’un enseignement théorique dispensé à la Faculté et d’une formation pratique assurée au sein des hôpitaux », a-t-elle souligné.

Mme Alaoui a précisé que la proximité du futur Centre hospitalier universitaire (CHU) de Laâyoune permettra aux étudiants d’y effectuer leurs stages, offrant ainsi un cadre idéal pour perfectionner leur formation.

La recherche et la pratique au cœur du projet académique

La doyenne a également insisté sur la volonté de la Faculté d’initier les étudiants à la recherche scientifique dès les premières années, à travers leur implication dans les laboratoires de recherche. Cette approche vise à former une véritable pépinière de chercheurs et à susciter un intérêt durable pour la démarche scientifique, au-delà même de l’obtention du diplôme.

Dans le même esprit, le responsable du Centre de simulation au sein de la Faculté, Pr. Adil Mellouki, a souligné que cet espace constitue un environnement d’apprentissage interactif, favorisant la sécurité des soins et renforçant la confiance des futurs praticiens.

Ce centre permet aux étudiants, internes et professionnels de santé de s’exercer à des gestes techniques, à la prise de décision clinique et au travail en équipe, sans exposer de vrais patients, a-t-il expliqué.

Pr. Mellouki a rappelé que le Centre a récemment organisé la première Masterclass de simulation en chirurgie robotique, rassemblant des experts nationaux et internationaux. Cet événement a permis aux participants de découvrir et de pratiquer la chirurgie assistée par robot, grâce à des simulateurs de haute fidélité, marquant ainsi une étape décisive dans la modernisation de la formation chirurgicale dans les provinces du Sud.

Un campus moderne et intégré

Érigée sur une superficie de 10 hectares, dont 24.000 m² couverts, pour un investissement de 257 millions de dirhams, la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune abrite six amphithéâtres, 26 laboratoires, 18 salles de cours et un centre de simulation, ainsi qu’une médiathèque dotée de quatre salles de lecture, en plus d’un centre sportif et socio-culturel.

Plaçant l’étudiant au cœur de son projet pédagogique, la Faculté mise sur la digitalisation, l’innovation et l’excellence académique, en respectant les standards internationaux de formation en sciences de la santé.

Par sa vision, ses infrastructures et sa mission, la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune incarne une nouvelle génération d’universités marocaines tournée vers l’avenir, ancrée dans son territoire et résolument ouverte sur son environnement africain et international.

