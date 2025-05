La Sûreté nationale présente son nouveau véhicule de patrouille intelligent « AMANE »

Partager Facebook

Le véhicule de patrouille intelligent “AMANE”, qui a suscité curiosité et admiration au sein de l’espace des stands lors de la 6e édition des Journées Portes Ouvertes (JPO) de la Sûreté nationale à El Jadida, ambitionne de hisser les performances sécuritaires du Royaume à un niveau d’excellence et d’efficience, en plaçant le Maroc parmi les pays pionniers dans ce domaine.

Fruit d’une adaptation technique réalisée par des compétences marocaines relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), ce véhicule intelligent illustre le degré de développement technologique accompli par le Royaume en matière de logistique sécuritaire, grâce à des équipements de dernière génération.

Ce véhicule intelligent a pour vocation de fournir une gamme de services sécuritaires grâce à des technologies et algorithmes d’intelligence artificielle, en automatisant les procédures policières de façon rapide et efficiente, afin de renforcer la détection des infractions et la prévention de la criminalité.

A cet égard, le contrôleur général, Youness Kerbid, chef du service veille logiciel et méthodologie à la DGSN, a souligné que la présentation de cette première version de patrouille intelligente, baptisée “AMANE”, représente l’une des principales nouveautés distinguant cette sixième édition des JPO.

Dans une déclaration à la MAP, M. Kerbid, également responsable du développement des projets d’intelligence artificielle au sein de la DGSN, a ajouté que cette patrouille est dotée de dispositifs technologiques de pointe et de systèmes d’intelligence artificielle développés par l’équipe technique en charge de ces projets au sein de la Direction.

Il a précisé que ces systèmes permettent, à la faveur d’un réseau de caméras embarquées, la lecture instantanée des plaques d’immatriculation ainsi que la reconnaissance faciale pour l’identification des personnes recherchées, en s’appuyant sur des algorithmes d’apprentissage profond.

“ AMANE ” dispose aussi d’une caméra à 360 degrés et d’un drone, qui garantissent une couverture visuelle étendue de l’environnement extérieur, renforçant ainsi les capacités de surveillance et de vigilance policière, a-t-il précisé.

M. Kerbid a, en outre, indiqué que le principal enjeu de la conception de ce véhicule réside dans l’expertise technique acquise par l’équipe chargée des projets d’intelligence artificielle, à travers des systèmes développés depuis environ trois ans, portant sur la lecture en temps réel des plaques d’immatriculation de véhicule grâce au réseau de caméras urbaines, ainsi que sur un dispositif de reconnaissance faciale destiné aux services provinciaux d’identification judiciaire, permettant d’identifier les personnes recherchées et de faciliter la résolution des affaires criminelles.

Cette innovation, conçue intégralement par des ingénieurs marocains, s’inscrit dans la stratégie de la DGSN visant à moderniser l’action policière grâce à des solutions intelligentes en phase avec les évolutions technologiques, afin de mieux répondre aux exigences de sécurité et de maintien de l’ordre public, a-t-il dit.

Et de noter que le déploiement de ce véhicule intelligent, dont un premier prototype est présenté à l’occasion de la 6e édition des JPO, interviendra prochainement lors de grandes manifestations sportives, avant d’être progressivement intégré aux opérations de terrain des services de police à travers le Royaume.

Les activités de la 6e édition des Journées portes ouvertes de la DGSN se poursuivent jusqu’au 21 mai au Parc des expositions Mohammed VI d’El Jadida, sous le thème “Fiers de servir une Nation millénaire et un Trône Glorieux”.

LR/MAP