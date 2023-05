La Royal Air Maroc s’allie à la CCIM-CI en Côte d’Ivoire

Partager Facebook

La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) et la Chambre de commerce et d’industrie marocaine en Côte d’Ivoire (CCIM-CI) ont signé, mercredi à Abidjan, une convention de partenariat qui va fluidifier encore plus les déplacements professionnels entre les deux pays.

Ladite convention a été signée en présence de l’Ambassadeur de SM le Roi en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, par la directrice du pôle commercial à la RAM, Ilham Kazzini, et le président de la CCIM-CI, Saâd El Hamzaoui.

Selon les signataires, cette convention nomme Royal Air Maroc en tant que transporteur officiel de la CCIM-CI et offre à la dernière des facilités et des conditions spéciales sur les vols de la RAM.

Cette convention vient couronner des années de collaboration, et va fluidifier encore plus les déplacements professionnels entre le Maroc et la Côte d’Ivoire, ont-ils souligné.

Dans son intervention à cette occasion, M. Kettani a salué la conclusion de cette importante convention qui va faciliter davantage le trafic entre le Maroc et la Côte d’Ivoire, mettant en avant dans ce contexte les relations d’amitié et de fraternité solides qui existent entre les deux pays depuis plusieurs décennies.

Le diplomate marocain a rappelé que les relations bilatérales entre les deux pays ont connu un développement significatif à tous les niveaux sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI et du président ivoirien Alassane Ouattara.

Royal Air Maroc a toujours été engagée envers ses clients sur le marché ivoirien, «marché important et historique pour la compagnie, sur lequel nous sommes présents depuis près de 48 ans», a fait remarquer, pour sa part, Mme Kazzini.

«Nous sommes fiers d’avoir atteint aujourd’hui le double quotidien en pointe et 10 fréquences hebdomadaires structurelles», a-t-elle dit, affirmant que l’engagement de la RAM inclut l’ensemble des segments de clientèle et notamment le client corporate que la compagnie a toujours placé au cœur des priorités stratégiques.

Elle a confirmé dans ce sens le soutien de Royal Air Maroc aux sociétés ivoiriennes tout aussi que les sociétés marocaines installées en Côte d’Ivoire, afin de faciliter les échanges entre les deux pays.

«Nous nous efforçons de mettre à leur disposition, une offre et des horaires adaptés à leur besoin, une régularité des opérations ainsi qu’une large gamme de produits et services pour simplifier le voyage et améliorer sa commodité», a noté Mme Kazzini qui s’est félicitée de la conclusion de la convention de partenariat avec la CCIM-CI.

Cette convention, selon elle, va permettre de promouvoir et consolider le partenariat entre les deux parties.

De son côté, M. El Hamzaoui a fait savoir que la Chambre de commerce et d’industrie du Maroc en Côte d’Ivoire a été créée en 2013 par un groupe d’entrepreneurs marocains installés en Côte d’Ivoire, et cela afin de servir de relais entre les investisseurs et les pouvoirs publics ivoiriens et marocains et développer les relations commerciales, industrielles, financières entre les deux pays.

Cette instance est un véritable espace d’échange entre les membres et tous les investisseurs marocains qui souhaitent investir le tissu économique ivoirien, a-t-il ajouté, relevant que «si nous sommes aussi bien intégrés dans ce beau et grand pays, c’est grâce au sens fraternel des relations que nous entretenons avec les autorités et surtout le peuple ivoirien».

Il a tenu dans son allocution à mettre en exergue le soutien apporté à la CCIM-CI par l’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, grâce à ses efforts de médiation et d’accompagnement.

Revenant sur la cérémonie de signature, il a exprimé ses remerciements à Royal Air Maroc pour la confiance envers la Chambre de commerce et d’industrie du Maroc en Côte d’Ivoire en signant cet accord de partenariat.

Et de poursuivre que grâce à Sa politique ambitieuse d’investissement, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a réussi à faire du Maroc une économie dynamique soutenue par une croissance continue, expliquant que le présent accord entre la CCIM-CI et Royal Air Maroc s’inscrit dans cette vision.

«Pour nous entrepreneurs marocains, installés à l’étranger, ce partenariat entre notre faîtière et la RAM constitue une véritable bouffée d’oxygène», a-t-il encore ajouté.

LR/MAP