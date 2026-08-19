La Révolution du Roi et du peuple, un engagement perpétuel au service de l’unité nationale

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La célébration du 73e anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple est l’occasion chaque année de se remémorer un grand moment dans l’histoire du Royaume qui a incarné les plus belles illustrations de la symbiose dans la lutte nationale menée par le peuple marocain fidèle, sous la Conduite du Glorieux Trône Alaouite, pour la liberté, l’indépendance et l’unité de la Patrie.

L’histoire de cette épopée commence le 20 août 1953 lorsque le colonisateur décida de forcer à l’exil le symbole de la souveraineté nationale, le héros de la libération et de l’indépendance et le premier résistant, le regretté Souverain, feu SM Mohammed V aux côtés de l’Illustre Famille Royale, croyant à tort que cette décision éteindra la flamme de la lutte nationale et finira par briser les liens solides unissant le peuple au Trône, indique un communiqué du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération.

Les Marocains ont contré les velléités et les convoitises étrangères, faisant montre de conviction et de détermination face aux diktats du colonisateur, à travers la farouche résistance livrée contre lui partout dans le Royaume, entre autres, les batailles d’Elhri dans le Moyen Atlas en 1914, d’Anoual au Rif (1921-1926), de Boughafer à Ouarzazate ou encore la bataille de Jbel Baddou à Errachidia en 1933, rappelle la même source.

L’action politique s’est poursuivie ensuite en s’opposant au soi-disant Dahir berbère en 1930 qui visait à diviser le peuple marocain et à semer les graines du racisme et du fanatisme tribal et ethnique. Des efforts colossaux et inlassables couronnés par la présentation le 11 janvier 1944 du »Manifeste de l’indépendance », un document qui illustre la clarté de la vision et des objectifs ainsi que la forte détermination du Trône et du peuple à s’affranchir du joug du colonisateur.

Le 9 avril 1947, Feu SM Mohammed V a effectué Sa visite à Tanger où il prononça Son discours historique dans lequel le regretté Souverain a fixé les nouveaux défis de la nouvelle étape de la lutte nationale, revendiquant ouvertement l’indépendance du Maroc et son unité nationale.

Le Haut-commissariat rappelle que cette visite royale a déclenché aussitôt des tensions et une lutte acharnée entre le Palais Royal et la Résidence général du protectorat français qui s’est employée à mettre la pression sur le symbole de l’unité marocaine et de la souveraineté nationale, dans le but de semer la division entre le Roi, le peuple et le mouvement de libération.

Au vu de la cohésion du Trône et du peuple ainsi que les positions héroïques du regretté Souverain, feu SM Mohammed V, resté imperturbable face aux manœuvres de la Résidence général du protectorat français, les autorités coloniales ont été acculées à porter atteinte au symbole de la nation et le garant de son unité, en décidant de Son exil aux côtés de la Famille Royale le 20 août 1953.

Et c’est dans cette conjoncture difficile que les résistants ont multiplié les actes de bravoure et de sacrifice avec pour seul objectif le retour d’exil du Souverain légitime et de l’illustre Famille Royale et la proclamation après coup de l’indépendance, fait savoir le communiqué, avant d’ajouter que les manifestations de contestation et les assauts répétés de la résistance ont déclenché les opérations de l’armée de libération dans le Nord du pays le 1er octobre 1955.

Face à cette révolution, la puissance coloniale n’a eu de choix que céder à la volonté du Trône et du peuple, libérant le Roi »Moujahid » et son illustre famille le 16 novembre 1955.

La marche de la libération et le parachèvement de l’indépendance nationale se sont poursuivis avec la récupération de Tarfaya le 15 avril 1958 et de Sidi Ifni le 30 juin 1969. Cette épopée héroïque s’est soldée par la libération des parties usurpées restantes du Sahara marocain grâce à la symbiose entre le Trône et le peuple, notamment le génie et la sagesse de l’initiateur de la glorieuse marche verte, Feu SM Hassan II qui ont permis le 28 février 1976 de chasser le dernier soldat étranger en poste au Sahara marocain ainsi que la récupération de la province d’Oued Eddahab le 14 août 1979.

En célébrant ce 73ème anniversaire de la révolution du Roi et du Peuple, la famille de la résistance et de l’armée de libération cherche surtout à inculquer aux jeunes générations les valeurs et les enseignements de cette grandiose épopée, s’inspirant dans cette démarche des Hautes Orientations Royales appelant à tirer les enseignements de la lutte nationale.

Par ailleurs, un programme riche en activités et événements pédagogiques et culturels est prévu à l’occasion de la célébration de ce glorieux anniversaire national, au niveau des différentes directions régionales et provinciales, des bureaux locaux ainsi que dans les espaces de la mémoire historique de la Résistance et de la Libération à travers le territoire national.

Ces initiatives seront organisées en étroite coordination et en partenariat avec les départements ministériels, les institutions publiques, les instances élues, les associations et les organisations de la société civile, en présence notamment d’anciens résistants et membres de l’Armée de libération, des veuves et ayants droit des martyrs, ainsi que des différentes composantes de la société.

LR/MAP