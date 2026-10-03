Le Chili réaffirme son soutien à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris le Sahara

Par Le Reporter.ma 03/10/2026 Actualités, Monde Laisser un commentaire

Le Chili réaffirme son soutien à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris le Sahara

Le Chili a réitéré, vendredi à New York, son soutien à la souveraineté du Royaume du Maroc « sur la totalité de son territoire, y compris la région du Sahara », ainsi qu’au plan d’autonomie présenté par le Maroc pour parvenir à un règlement définitif à cette question.

« Le Chili soutient la souveraineté du Royaume du Maroc sur la totalité de son territoire, y compris la région du Sahara », a déclaré la représentante du Chili devant la 4e Commission de l’Assemblée générale des Nations unies.

Le Chili, a ajouté la diplomate, « considère la proposition d’autonomie présentée par le Maroc en 2007 comme une solution politique juste, durable et mutuellement acceptée, conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies ».

LR/MAP

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