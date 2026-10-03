Sahara Marocain | Le Salvador salue les efforts du Maroc pour parvenir à une solution basée sur le pragmatisme et le réalisme

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Salvador a réaffirmé, vendredi à New York, son soutien aux efforts déployés par le Maroc en vue de parvenir à une solution « réaliste, politique, pragmatique et durable au différend régional » autour du Sahara marocain.

Dans une déclaration devant la 4e Commission de l’Assemblée générale des Nations unies, la représentante du Salvador a souligné que l’initiative marocaine d’autonomie constitue “un élément fondamental” des efforts visant le règlement de ce différend.

Le Salvador, a ajouté la diplomate, salue les efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU visant à faciliter le processus politique mené sous les auspices des Nations Unies.

LR/MAP