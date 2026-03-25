Coopération Judiciaire | Signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la République Centrafricaine

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Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et son homologue de la République centrafricaine, Abazene Arnaud Djoubaye, ont signé, mercredi à Rabat, un mémorandum d’entente relatif à la coopération en matière d’administration judiciaire.

Ce mémorandum d’entente, qui s’inscrit dans le cadre de la dynamique soutenue de la coopération Sud-Sud et du renforcement des partenariats africains portés par le Royaume du Maroc, vise à établir un cadre institutionnel structuré pour l’échange d’expertises, le développement des mécanismes de travail judiciaire, le renforcement des capacités des ressources humaines et l’amélioration de la gouvernance des services judiciaires, conformément aux standards internationaux.

Les domaines de coopération couvrent notamment la formation initiale et continue des magistrats, des cadres administratifs et des professions juridiques, l’échange d’expériences en matière d’organisation administrative et financière des juridictions, ainsi que le développement des modes alternatifs de règlement des différends, notamment la médiation et l’arbitrage, contribuant ainsi à l’amélioration de l’efficacité judiciaire.

Les deux parties ont également accordé une attention particulière à l’amélioration de l’accès à la justice pour les catégories vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, ainsi qu’au partage d’expertises en matière de logistique judiciaire, d’application des conventions de La Haye et d’organisation de visites d’études et de rencontres scientifiques. Une instance de coordination et de suivi sera mise en place afin d’assurer la mise en œuvre effective des programmes de coopération.

Dans une déclaration à la presse, le ministre centrafricain de la Justice s’est félicité de ce partenariat, qu’il a qualifié d’étape importante dans le renforcement de la coopération en matière d’administration judiciaire, soulignant que cette initiative contribuera à améliorer la gouvernance des institutions judiciaires, à favoriser l’échange d’expertises et à développer les compétences des ressources humaines.

Il a également mis en avant l’intérêt de s’inspirer de l’expérience marocaine en matière de modernisation du système judiciaire et d’amélioration de l’accès à la justice, notamment au profit des catégories vulnérables.

Par la même occasion, il a réaffirmé l’engagement de son pays à œuvrer de concert pour la consolidation de l’État de droit et la promotion du développement et de la stabilité sur le continent africain.

De son côté, M. Ouahbi a indiqué que la signature de ce mémorandum reflète la solidité des relations de coopération entre le Maroc et la République centrafricaine, ainsi que leur volonté commune de les approfondir, annonçant la tenue, en juin prochain, d’une réunion en vue de la signature d’autres accords portant sur la coopération en matière pénale et civile, ainsi que sur la formation et la coopération judiciaire.

Le ministre a, par ailleurs, insisté, dans une déclaration similaire, sur l’importance de la formation et du partage d’expertises pour faire face aux défis communs, notamment la criminalité organisée, ainsi que sur le renforcement de la coopération en matière de modernisation et de digitalisation de la justice.

Il a aussi appelé à tirer pleinement parti des relations privilégiées entre les deux pays et de la dynamique qu’elles connaissent, dans l’intérêt des deux peuples.

Cette signature vient réaffirmer l’engagement du Royaume du Maroc en faveur du renforcement de ses partenariats africains et du partage de son expertise, contribuant ainsi à la consolidation de l’État de droit et au service du développement et de la stabilité du Continent africain.

LR/MAP