M. Talbi El Alami s’entretient avec la ministre finlandaise de l’Agriculture et des forêts (Mme Essayah)

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Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec la ministre de l’Agriculture et des Forêts de la République de Finlande, Sari Essayah, actuellement en visite de travail au Royaume.

A cette occasion, les deux parties ont passé en revue les grands chantiers et réformes engagés par le Royaume du Maroc sous la Sage Conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, de la sécurité alimentaire et de la sécurité de l’approvisionnement en eau, indique un communiqué de la Chambre.

Lors de cette rencontre, M. Talbi El Alami a présenté l’expérience parlementaire marocaine, riche de plus de soixante ans, ainsi que les rôles de la Chambre des représentants dans les domaines de la législation, du contrôle et de l’évaluation des politiques publiques.

De même, il s’est attardé sur la coopération avec le Parlement finlandais, fondée sur la coordination, le partage d’expérience, d’expertise et de bonnes pratiques parlementaires et la concertation permanente, dans le respect total de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures.

Cette rencontre, qui a également porté sur les relations bilatérales, multilatérales et parlementaires, s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadrice de la République de Finlande à Rabat, Marjaana Sall, et de responsables et cadres administratifs marocains et finlandais.

LR/MAP