La Journée Mondiale du Théâtre célébrée en grande pompe à Marrakech

La célébration officielle de la Journée Mondiale du Théâtre a été organisée, mercredi soir à Marrakech, dans le cadre de l’événement “Marrakech, Capitale de la Culture dans le Monde Islamique pour l’année 2024” et ce, à l’initiative du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -Département de la Culture.

Elaboré en collaboration et en coordination avec les directions régionales et provinciales, ce programme théâtral couvrira l’ensemble des centres culturels, des théâtres et des salles de spectacles à travers les différentes régions du Royaume, précise le ministère dans un communiqué.

Cette année, la célébration officielle de la Journée mondiale du théâtre aura lieu ce mercredi au cinéma Colisée, à Marrakech, la Cité ocre ayant été sélectionnée comme capitale culturelle du monde islamique en 2024 par l’Organisation islamique mondiale pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO).

Le programme de la célébration officielle comprendra la lecture du message de la Journée mondiale du théâtre, des hommages rendus à un certain nombre d’artistes, ainsi que la présentation de la pièce « La Victoria » de la troupe Nicolò Accion pour le cinéma et le théâtre de Ouled Tayma, lauréate du Grand Prix de la 23e édition du Festival national du théâtre.

Par ailleurs, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé l’ouverture des candidatures pour la quatrième édition du Festival national des amateurs du théâtre (2024) qui aura lieu à Marrakech, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le concours est ouvert aux troupes théâtrales amatrices, souligne le communiqué du ministère, précisant que dans le cadre de cette manifestation culturelle, des éliminatoires auront lieu dans les différentes régions du Royaume.

Et d’ajouter que les troupes théâtrales souhaitant participer à cette édition sont appelées à déposer leurs dossiers de candidature à la Direction des arts du ministère, dans un délai fixé entre le 27 mars et le 05 avril 2024, comprenant une demande de participation aux éliminatoires, ainsi qu’un enregistrement de la pièce de théâtre sur un support électronique, une fiche de présentation de la pièce et un dossier légal et administratif de la pièce.

LR/MAP