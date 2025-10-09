La France soutient les investissements de ses entreprises dans le Sahara marocain (M. Lecourtier)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, a affirmé, jeudi à Dakhla, que l’État français encourage et soutient les entreprises françaises dans leurs investissements dans les provinces du Sud du Royaume.

S’exprimant à l’occasion du Forum économique Maroc-France, M. Lecourtier a souligné que les entreprises françaises ont déjà pris part aux “développements impressionnants” qu’a connus le Maroc, précisant qu’elles seront également au rendez-vous “des développements encore plus remarquables du Sud” du Royaume.

Passant en revue le développement tous azimuts du Royaume, l’ambassadeur a relevé que “dans l’industrie, le pays s’est hissé à un niveau encore jamais atteint dans les chaînes de valeur mondiales”, alors que dans le domaine énergétique, le Maroc est “en train de se muer en un géant” en la matière.

Dans ce sens, il a rappelé que les partenariats franco-marocains sont à l’œuvre pour exploiter ce potentiel, à la fois dans les énergies renouvelables, les interconnexions entre l’Europe et l’Afrique, et les perspectives de l’hydrogène vert.

“Tout cela se passera essentiellement dans les régions de Guelmim-Oued Noun, de Laâyoune-Sakia El Hamra et de Dakhla-Oued Eddahab”, a-t-il précisé.

“C’est plus que jamais le moment d’accélérer davantage pour saisir les opportunités qu’offre le Maroc dans toutes ces régions”, a dit M. Lecourtier en s’adressant aux entreprises françaises.

En outre, le diplomate a souligné que ce forum “démontre la dynamique économique exceptionnelle entre nos deux pays”, insistant sur l’importance de l’organisation de ce rendez-vous à Dakhla, ville où “s’imaginent et se développent les coopérations de demain”.

Ce forum, a-t-il précisé, revêt aussi une charge symbolique très importante, car “il incarne la position claire et sans ambiguïté de la France sur le Sahara”, celle affirmée par le président français Emmanuel Macron, selon laquelle le “présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine”.

Enfin, il a relevé qu’il incarne également la projection vers l’Afrique de l’économie marocaine et pose un nouveau jalon de la feuille de route économique franco-marocaine pour la prochaine génération.

Organisé par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), à travers le Club des Chefs d’Entreprises France-Maroc, ce forum économique vise à renforcer le partenariat économique bilatéral et à identifier de nouvelles synergies entre les communautés d’affaires marocaines et françaises.

LR/MAP