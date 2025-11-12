La Fondation Trois Cultures rejoint le réseau mondial des Centres de Catégorie 2 de l’UNESCO

Partager Facebook

La Fondation Trois Cultures de la Méditerranée a été officiellement reconnue par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) comme Centre de Catégorie 2, rejoignant ainsi le réseau mondial d’institutions œuvrant à la promotion du dialogue interculturel, de la diversité et de la paix.

Cette décision a été approuvée lors de la 43e Conférence générale de l’UNESCO, tenue à Samarcande, en Ouzbékistan, en présence des représentants des 194 États membres et de 12 membres associés, indique la Fondation dans un communiqué.

Créée en 1999 à l’initiative conjointe du Royaume du Maroc et de la Junta d’Andalousie, la Fondation Trois Cultures incarne une vision pionnière visant à faire de la diversité culturelle un levier de compréhension mutuelle et de coexistence, nourrie par l’héritage partagé des civilisations andalouse et marocaine.

Les coprésidents de la Fondation, le conseiller de Sa Majesté le Roi, M. André Azoulay, et la conseillère à la Culture et au Sport de la Junta d’Andalousie, Patricia del Pozo, ont salué cette consécration qui “intervient dans un contexte mondial marqué par les replis identitaires, rappelant que la diversité constitue une richesse et que le dialogue demeure un horizon d’espérance”.

Cette reconnaissance couronne plus de deux décennies d’engagement au service du dialogue entre les peuples et du respect des diversités, a souligné l’ambassadeur délégué permanent de l’Espagne auprès de l’UNESCO, Miquel Iceta, cité par le communiqué.

Les Centres de Catégorie 2 de l’UNESCO fonctionnent comme des pôles régionaux et internationaux de coopération et d’expertise, contribuant, à travers la formation, la recherche et le partage des connaissances, à la mise en œuvre des objectifs de l’Organisation dans les domaines de la culture, de l’éducation et des sciences humaines.

Grâce à cette nouvelle désignation, la Fondation Trois Cultures participera activement à la protection du patrimoine, à la promotion de la diversité culturelle et à la consolidation du dialogue interculturel et interreligieux, ajoute la même source.

Fruit d’une coopération exemplaire entre le Royaume du Maroc, l’Espagne et la Junta d’Andalousie, cette distinction consacre la Fondation comme une référence internationale du dialogue méditerranéen et témoigne de la solidité d’un partenariat fondé sur la coopération, le respect et la modernité partagée.

“Ce n’est pas seulement une reconnaissance du chemin parcouru, mais une ouverture sur un avenir commun. Ensemble, le Maroc, l’Espagne et l’Andalousie donnent au monde un message de paix, de respect de l’altérité et de dignité humaine”, ont déclaré M. Azoulay et Mme del Pozo, cités dans le communiqué.

