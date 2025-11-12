Algérie | L’écrivain Boualem Sansal gracié après un an d’emprisonnement

Partager Facebook

Le calvaire de Boualem Sansal touche à sa fin. L’Algérie a annoncé ce mercredi 12 novembre 2025 avoir «accepté» de gracier l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, âgé de 80 ans, détenu depuis près d’un an.

Arrêté à Alger le 16 novembre 2024, il avait été condamné en juillet dernier à cinq ans de prison ferme pour «atteinte à l’unité nationale», «outrage à corps constitué» et «pratiques de nature à nuire à l’économie nationale».

Boualem Sansal avait d’abord disparu fin novembre 2024, avant que les autorités algériennes ne confirment son arrestation. L’écrivain Boualem Sansal a été emprisonné en Algérie pour avoir déclaré publiquement que l’Algérie, sous la colonisation française, avait hérité de territoires appartenant au Maroc. Ces propos, remettant en cause les frontières algériennes, sont considérés par le régime algérien comme une atteinte à la sûreté de l’État. Ces déclarations et l’affaire judiciaire ont ravivé la querelle historique sur la délimitation des frontières entre l’Algérie et le Maroc.

L’annonce intervient deux jours après la demande du président allemand Frank-Walter Steinmeier, qui avait exhorté son homologue Abdelmadjid Tebboune à un «geste humanitaire» en raison de la santé fragile de l’écrivain.

Cette grâce, décidée dans un climat diplomatique encore tendu entre Alger, Paris et Berlin, pourrait ouvrir la voie à un apaisement après plusieurs mois de crispations.

Le Premier ministre français a exprimé devant les députés son « soulagement » à l’annonce des autorités algériennes, souhaitant que l’écrivain « puisse rejoindre ses proches au plus vite » et « être soigné ». Sébastien Lecornu a aussi « remercié du fond du cœur celles et ceux qui ont contribué à cette libération, fruit d’une méthode faite de respect et de calme ».

