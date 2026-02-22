Sidi Ifni | La DGSN accorde une promotion exceptionnelle aux fonctionnaires de police décédés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire, Abdellatif Hammouchi, a décidé d’accorder une promotion exceptionnelle au grade de brigadier de police en faveur des quatre fonctionnaires de la police, martyrs du devoir, décédés suite au tragique accident de la route près de Sidi Ifni, en tenant compte des effets de cette promotion sur les plans administratifs et financiers au profit de leurs ayants droit.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a fait savoir qu’il a été décidé également d’accorder aux fonctionnaires de police grièvement blessés une promotion exceptionnelle d’échelon, conformément aux dispositions du statut des fonctionnaires de la DGSN.

En outre, le Directeur général de la Sûreté nationale a décidé d’intégrer directement dans les rangs de la Sûreté Nationale, deux veuves des fonctionnaires décédés qui remplissent les conditions et critères requis pour l’accès à la fonction policière, en conformité avec les dispositions réglementaires et administratives y afférentes.

Sur le plan social également, les ayants droit des victimes qui ont bénéficié de toutes les formes de soutien moral et matériel, se sont vu accorder le droit d’accéder à l’ensemble des initiatives périodiques destinées aux veuves et aux orphelins des fonctionnaires de la Sûreté Nationale.

Ces mesures administratives exceptionnelles et ces services sociaux supplémentaires viennent en appui aux premières initiatives du Directeur général de la Sûreté Nationale immédiatement après l’accident de la route. Ces initiatives consistent à permettre à tous les blessés de recevoir les soins nécessaires, avec une prise en charge totale des frais, ainsi qu’à présenter les condoléances aux familles des victimes et à leur apporter le soutien nécessaire.

Ces mesures professionnelles et initiatives sociales dénotent de l’engagement de la DGSN à assurer un accompagnement social et financier et un soutien moral total à tous les membres de la famille de la Sûreté Nationale dans toutes les circonstances, en ce sens que le fonctionnaire de police chargé de la protection des citoyens et de leurs biens, ainsi que sa famille, font l’objet d’une protection et d’une attention constantes, conclut le communiqué.

LR/MAP