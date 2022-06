La Cour des Comptes participe pour la première fois au SIEL 2022

Partager Facebook

La Cour des Comptes participe, pour la première fois, à la 27ème édition du Salon International de l’Édition et du Livre (SIEL), prévue du 2 au 12 juin à Rabat.

A travers sa participation au SIEL, la Cour des Comptes vise à faire connaitre le rôle et les attributions des juridictions financières ainsi que les compétences qui leur sont confiées dans le cadre du contrôle supérieur des finances publiques et du renforcement des principes de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes, indique un communiqué de la Cour.

Ainsi, le stand réservé à la Cour des comptes exposera les différentes publications des juridictions financières, à savoir les rapports annuels et les rapports thématiques réalisés dans le cadre du contrôle de la gestion et de l’emploi des fonds, ainsi que les recueils de décisions et jugements rendus par ces juridictions dans le cadre de leurs attributions qui comprennent la vérification et le jugement des comptes et la discipline budgétaire et financière, précise la même source.

La Cour a également élaboré un programme de communication au profit des visiteurs du stand afin de leur apporter des informations, des explications et des éclaircissements sur les juridictions financières et leurs activités.

Ce programme comprend deux conférences qui se tiendront dans l’espace “Les Oudaïa”, dans le cadre du programme des institutions, et seront animées par des magistrats des juridictions financières. La première conférence aura lieu le mardi 7 juin autour du thème “les attributions juridictionnelles des juridictions financières” alors que la deuxième, axée sur “le rôle de la Cour des comptes dans le renforcement de la bonne gouvernance”, se tiendra le samedi 11 juin.

LR/MAP