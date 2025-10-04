Vueling inaugure une nouvelle ligne aérienne direct reliant Essaouira à Séville

Partager Facebook

Un avion de la compagnie aérienne espagnole “Vueling” a atterri, samedi à l’aéroport international Essaouira-Mogador, marquant l’inauguration officielle d’une nouvelle ligne aérienne reliant Séville en Espagne à la Cité des Alizés.

Cette nouvelle desserte, assurée à raison d’une fréquence hebdomadaire chaque samedi, vient renforcer la connectivité d’Essaouira et consolider son positionnement sur la carte touristique internationale.

À cette occasion, une cérémonie a été organisée au sein de l’aéroport, en présence de plusieurs responsables locaux, opérateurs touristiques et représentants de la compagnie Vueling, venus célébrer cette nouvelle connexion qui témoigne de l’intérêt accru des voyageurs européens pour la Perle de l’Atlantique.

Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil provincial du Tourisme, Redouane Khane, s’est félicité de cette ouverture, notant qu’il s’agit de la première liaison directe entre Essaouira et Séville.

“Cette ligne représente une opportunité majeure pour le marché andalou, historiquement proche de notre région, et contribuera à diversifier la clientèle touristique tout en renforçant la visibilité d’Essaouira à l’horizon 2026”, a-t-il affirmé.

Par ailleurs, M. Khane a exprimé sa gratitude envers les partenaires institutionnels et privés ayant contribué à la concrétisation de cette nouvelle route aérienne, saluant en particulier le rôle de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) pour ses “efforts inlassables” en matière de promotion de la destination Essaouira.

Approchés par la MAP, plusieurs passagers se sont, de leur côté, félicités de l’ouverture de cette ligne directe, soulignant le gain de temps, de confort et de proximité qu’elle offre entre les deux rives.

En effet, cette inauguration intervient dans un contexte de forte progression du trafic enregistré au niveau de l’aéroport Essaouira-Mogador, qui a connu au cours du mois de septembre dernier une hausse de 48,62% du trafic passagers, avec 29.410 voyageurs accueillis contre 19.789 durant la même période de 2024.

Selon les données de la Direction de l’aéroport, les mouvements d’avions ont également affiché une croissance significative de 53,52 %, passant de 142 à 218 vols (arrivées et départs confondus).

Grâce à cette nouvelle liaison, l’aéroport Essaouira-Mogador est désormais relié à une dizaine de destinations internationales, majoritairement situées en Europe, notamment Paris, Londres, Bruxelles, Marseille, Bordeaux, Lyon, Düsseldorf, Madrid et désormais Séville, en plus d’une ligne intérieure régulière assurant la liaison avec Rabat.

Cette nouvelle route s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale de renforcement de l’accessibilité d’Essaouira, ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, dont le rayonnement culturel et touristique ne cesse de se consolider à l’échelle internationale.

LR/MAP