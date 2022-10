La 1ère édition du “Morocco Investment and Entrepreneurship”, du 23 au 25 mai 2023 à Paris

Partager Facebook

La première édition du “Morocco Investment Meeting and Entrepreneurship” (MIM) se tiendra du 23 au 25 mai 2023 au Parc des expositions Paris-Porte de Versailles, ont annoncé, mardi à Casablanca, les organisateurs.

Initié par la société Ostensio, ce grand événement permettra de présenter le Maroc comme principale alternative aux investisseurs et entreprises européens, à la recherche d’une plateforme de proximité pour la production et la commercialisation compétitives de leurs biens et services, précisent les organisateurs lors d’un meeting, marqué par la présence du Directeur général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), Ali Seddiki.

Intervenant à cette occasion, le Président-directeur général de MIM, Samir El Chammah, a affirmé que lors de ce nouvel événement inédit, le Maroc présentera, en particulier, ses ambitions susceptibles d’améliorer la position concurrentielle de l’industrie européenne et sa capacité à générer de l’emploi et à renforcer son ouverture aux économies et aux partenaires étrangers.

“Le MIM permet aux investisseurs, entrepreneurs et porteurs de projets établis en Europe, MRE et étrangers, de rencontrer les différents acteurs publics, semi-publics et privés concernés par l’investissement et l’entreprenariat au Maroc”, a indiqué M. El Chammah.

Selon les organisateurs, ce meeting permet également de présenter l’ensemble des services de facilitation, d’accompagnement et de possibilité de financement, dédiés aux investisseurs, porteurs de projets et créateurs d’entreprises, en vue de nouer des partenariats fructueux, créateurs de valeur et générateurs d’emplois.

Soutenu et accompagné par la CGEM, cet événement constitue également une occasion de promouvoir les opportunités offertes par les secteurs stratégiques à travers les différentes régions du Maroc, ajoutent-ils.

Quant aux choix de la capitale française, M. El Chammah a précisé qu’il s’explique par sa position de première ville d’expositions internationales et de plaque-tournante européenne qui fédère ce genre de rendez-vous.

Pendant trois jours, le programme de MIM verra la présence d’exposants constitués d’organismes présentant l’offre marocaine : ministères, fédérations sectorielles, organismes de formation et de financement, grands donneurs d’ordre publics et privés, régions, CRI, créateurs de start-ups…

Une série de rencontres sous forme de conférences, de tables rondes, de témoignages et d’ateliers d’information et d’échange est prévue pour animer ce meeting.

Pour en garantir la qualité, les équipes du MIM ont constitué un Conseil scientifique présidé par le Pr Mohamed Berrada et composé de 18 personnalités de divers horizons, Marocains et étrangers, de haut niveau, venant du monde de l’administration, de l’entreprise et de la recherche.

Ce conseil scientifique aura pour mission de proposer les axes à débattre, identifier les intervenants et coordonner le bon déroulement des interventions.

LR/MAP