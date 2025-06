Sommet USA-Afrique | Le Maroc s’emploie à jouer un rôle moteur dans le développement de l’Afrique

Partager Facebook

Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, s’emploie à jouer un rôle moteur dans le développement du continent africain, en valorisant sa position géostratégique à la croisée de l’Europe, de l’Afrique et de l’Amérique, a affirmé, mercredi à Luanda, la Directrice Générale de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), Amina Benkhadra.

Mme Benkhadra intervenait lors d’une session de haut niveau intitulée «Libérer le potentiel gazier de l’Afrique : Voies vers une croissance durable et la sécurité énergétique», organisée dans le cadre du 17è Sommet des affaires USA-Afrique, qui a clos ses travaux aujourd’hui dans la capitale angolaise.

«Seul pays africain à disposer d’un accord de libre-échange avec les États-Unis, le Maroc s’affirme comme une plateforme de convergence entre l’Afrique et les grandes économies mondiales», a-t-elle déclaré, arguant que son expérience reconnue dans l’intégration régionale, la connectivité et l’adaptation au changement climatique se traduit par des projets structurants, notamment l’Initiative Afrique-Atlantique.

Et d’ajouter que le Royaume s’affirme ainsi comme un pont entre les continents, un acteur de stabilité régionale et un hub d’investissements structurant pour l’Afrique.

La DG de l’ONHYM a de même rappelé la stratégie énergétique marocaine visant à garantir la sécurité énergétique nationale, ainsi que les ambitions du Maroc pour le développement des infrastructures gazières. Elle a, par ailleurs, souligné que l’accès au gaz naturel, ressource propre et disponible, doit être élargi à l’échelle du continent pour accompagner son développement, insistant sur l’importance cruciale des investissements dans les infrastructures énergétiques afin de réussir la transition énergétique en Afrique.

À cet égard, elle a présenté le Gazoduc Africain Atlantique comme projet emblématique. «Co-piloté par l’ONHYM et la NNPC, ce projet stratégique de 6 900 km vise à renforcer la sécurité énergétique de 13 pays côtiers et 3 pays enclavés, structurer un marché régional de l’électricité et favoriser le développement industriel et social en Afrique de l’Ouest», s’est-elle réjouie.

Notant que le projet a déjà franchi plusieurs étapes clés, tant sur les plans technique, environnemental qu’institutionnel, elle a précisé que l’Accord Intergouvernemental (IGA) a notamment été entériné par les ministres de l’Énergie des pays concernés et approuvé par la CEDEAO. La signature officielle par les Chefs d’État constituera le jalon institutionnel final avant le démarrage de la mise en œuvre, qui se fera de manière progressive et adaptée aux spécificités régionales, a déclaré Mme Benkhadra.

Et d’ajouter que la participation à ce Sommet illustre l’importance que le Maroc accorde au renforcement des partenariats stratégiques avec les pays africains et les États-Unis, dans une dynamique de coopération triangulaire inclusive et durable, notamment dans le secteur énergétique.

La délégation de l’ONHYM a également eu des échanges avec plusieurs parties, dont notamment le Fonds souverain angolais.

Le Maroc est représenté à ce 17è Sommet des affaires USA-Afrique par une forte délégation multisectorielle conduite par le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques, Karim Zidane. Elle est composée de dirigeants et de hauts responsables du secteur public et privé, notamment l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), l’Office national des chemins de fer (ONCF), la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), ainsi que MEDZ, MARSA Maroc et des représentants des banques marocaines.

Initié sous le thème «Les voies de la prospérité : une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l’Afrique», ce rassemblement constitue une plateforme majeure pour le dialogue économique et la construction de partenariats stratégiques durables entre les États-Unis et les pays africains.

