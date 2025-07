OCP Nutricrops & BADC scellent un partenariat pour 1,1 M de tonnes d’engrais non uréiques

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

OCP Nutricrops, filiale du Groupe OCP, et Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC), une agence publique sous la tutelle du ministère de l’Agriculture du Bangladesh, ont annoncé, mercredi, avoir signé un accord majeur portant sur la fourniture de 1,1 million de tonnes d’engrais non uréiques pour la période 2025–2026.

En fournissant des engrais adaptés et en promouvant leur utilisation responsable, ce partenariat reflète une vision commune de renforcer les fondations d’un avenir agricole autosuffisant pour le Bangladesh, basé sur la science, l’innovation et une collaboration durable, indiquent les signataires dans un communiqué conjoint.

Dans le cadre de cet accord, OCP Nutricrops a accueilli une délégation officielle du Bangladesh, comprenant des représentants de la BADC et du ministère bangladais de l’Agriculture, fait savoir la même source.

La visite a été marquée par plusieurs moments clés, notamment la cérémonie de signature, une visite de la plateforme industrielle d’Al Jorf – le plus grand site de production d’engrais au monde – ainsi qu’une visite de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), partenaire majeur de recherche et développement du Groupe OCP et hub africain de recherche appliquée et d’innovation.

Cette visite avait un double objectif, à savoir finaliser l’accord commercial et explorer de nouveaux axes de coopération en matière de recherche agronomique, de formation agricole et de transfert de technologies, en phase avec les priorités stratégiques du Bangladesh.

A cette occasion, Youssef El Bari, CEO d’OCP Nutricrops, a déclaré : “Nous sommes fiers de renouveler ce partenariat avec Bangladesh Agricultural Development Corporation. Il témoigne de la confiance continue de nos partenaires bangladais et de notre engagement commun en faveur d’une agriculture plus efficace et durable. Cet accord renforce une relation stratégique de long terme et ouvre la voie à de nouvelles collaborations dans la recherche, la formation et l’innovation”.

BADC joue un rôle crucial en fournissant aux agriculteurs bangladais des intrants agricoles essentiels. Aligné sur les priorités agricoles nationales du Bangladesh, notamment le Good Agricultural PracticesPolicy (2020) et le Perspective Plan 2025-2050, ce partenariat souligne les objectifs communs en matière de durabilité, de sécurité alimentaire et d’innovation.

Au cours des 17 dernières années, il a évolué vers une alliance stratégique et une ambition commune visant à soutenir la transition du Bangladesh vers une agriculture durable et autosuffisante.

Pour sa part, Ruhul Amin Khan, Président de la BADC, a souligné : “Le Bangladesh est profondément reconnaissant envers l’OCP et le Maroc pour leur soutien constant à la productivité agricole du pays. Nous sommes très optimistes quant au renforcement de notre coopération dans divers secteurs de l’agriculture bangladaise, à travers l’innovation, le soutien logistique, le transfert de technologies, la formation, entre autres”.

Cet engagement à long terme reflète l’engagement d’OCP Nutricrops à promouvoir la santé des sols, à autonomiser les agriculteurs et à renforcer la sécurité alimentaire au Bangladesh. Entre 2019 et 2023, via la Fondation OCP, près de 15.000 agriculteurs (dont plus de 4.000 femmes) ont été formés aux meilleures pratiques agricoles pour améliorer la productivité et soutenir les moyens de subsistance des agriculteurs. Cette collaboration incarne également l’importance stratégique de la coopération Sud-Sud dans l’approche d’OCP Nutricrops.

En développant des alliances profondes et durables avec des acteurs agricoles clés du Sud global, tels que le Bangladesh, OCP Nutricrops promeut des solutions locales et mutuellement bénéfiques qui soutiennent la sécurité alimentaire nationale, accélèrent la transformation agricole et font progresser un agenda commun de développement dans les économies émergentes, conclut le communiqué.

LR/MAP