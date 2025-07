Le Maroc, une plateforme stratégique pour les entreprises saoudiennes souhaitant investir en Afrique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc constitue une plateforme stratégique pour les entreprises saoudiennes souhaitant investir sur le continent africain, a affirmé, mercredi à Casablanca, le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.

“Grâce à sa position géographique, ses infrastructures modernes et l’expertise de ses entreprises pionnières, le Maroc constitue une plateforme stratégique pour les entreprises saoudiennes souhaitant investir en Afrique”, a indiqué M.Alj, lors d’une rencontre économique maroco-saoudienne.

Selon lui, les perspectives de coopération ne se limitent pas au niveau bilatéral. Le Maroc grâce à son rôle de passerelle vers l’Afrique et l’Europe et à l’appui du nouveau Pacte d’Investissement, peut constituer une base solide pour les entreprises saoudiennes souhaitant s’internationaliser vers le continent africain, a-t-il dit.

Et de noter que cette visite de haut niveau, qui s’inscrit dans le prolongement de la mission économique de la CGEM en Arabie Saoudite en janvier 2024, illustre la solidité des liens économiques entre les deux Royaumes.

A cette occasion, M.Alj a mis en avant les potentialités économiques complémentaires du Maroc et de l’Arabie Saoudite, qui ouvrent des perspectives prometteuses dans des secteurs clés tels que les industries alimentaires et pharmaceutiques, les énergies renouvelables, les infrastructures, les services financiers et technologiques, le tourisme et la santé.

Il a précisé que les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint environ 2,9 milliards de dollars en 2023, un chiffre appelé à croître significativement avec l’amélioration de la logistique et du transport maritime.

Selon M. Alj, le Maroc accueille actuellement près de 250 entreprises saoudiennes, tandis que la présence des entreprises marocaines en Arabie Saoudite demeure encore limitée.

Ainsi, il a appelé à stimuler davantage les investissements marocains en Arabie Saoudite, notamment dans le cadre de la Vision 2030, qui constitue une plateforme stratégique pour la coopération industrielle, technologique et économique entre les deux pays.

Le Maroc, a-t-il poursuivi, offre un climat d’affaires attractif, porté par des réformes législatives ambitieuses, des stratégies sectorielles claires et des projets structurants dans des domaines tels que les énergies vertes, le dessalement de l’eau ou la généralisation de la protection sociale.

M. Alj a également évoqué les grandes opportunités d’investissement qui s’ouvrent dans le cadre de l’organisation par le Maroc de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, ainsi que de la Coupe du monde 2030 coorganisée avec l’Espagne et le Portugal, des événements qui généreront des projets majeurs dans les secteurs du tourisme, des infrastructures, des services et du divertissement.

M. Alj a exprimé l’espoir que cette visite débouche sur le lancement de projets concrets portés conjointement par la CGEM et la Fédération des Chambres Saoudiennes, reflétant les ambitions communes des deux peuples frères et contribuant à l’émergence d’un modèle de coopération sud-sud renouvelé.

Cette mission marque ainsi une nouvelle phase dans la consolidation des relations économiques maroco-saoudiennes, avec l’ambition de traduire les convergences stratégiques entre Rabat et Riyad en projets concrets, au service d’un partenariat Sud-Sud innovant et durable.

LR/MAP