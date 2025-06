Hébergement touristique | Vers un nouveau modèle d’hospitalité au Maroc (Mme Ammor)

Partager Facebook

Le Maroc franchit un cap décisif dans la structuration de son offre d’hébergement touristique, avec la publication de cinq arrêtés stratégiques complétant le dispositif réglementaire de la loi 80-14.

Cette réforme, qui intervient dans un contexte d’affluence record avec 7,2 millions d’arrivées touristiques durant les cinq premiers mois de 2025, vise à rehausser les standards de qualité, à diversifier les catégories d’hébergements et à accompagner la montée en gamme du secteur.

Pour la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, la publication de ces arrêtés représente un véritable tournant pour le secteur.

“Notre ambition à travers ces arrêtés est de déclencher une vraie révolution qualitative dans l’hébergement touristique marocain. Nous voulons que nos établissements soient à la hauteur des attentes de nos touristes, quelle que soit leur provenance”, a expliqué Mme Ammor dans un entretien accordé à la MAP.

La ministre a, à cet effet, mis en avant les deux innovations majeures apportées à l’offre touristique, à savoir un système de classement en étoiles qui va concerner tous les établissements d’hébergement touristique et des visites mystères régulières pour évaluer la qualité.

Un classement étoilé harmonisé pour plus de visibilité

Avec l’harmonisation du système de classement, les riads, maisons d’hôtes, kasbahs et autres établissements d’hébergement traditionnels bénéficieront désormais du même référentiel en étoiles que les hôtels classiques.

“Avant, les riads, maisons d’hôtes ou kasbahs avaient leur propre système de classement, ce qui créait de la confusion pour les voyageurs. Un touriste qui cherchait un hébergement de qualité au Maroc avait du mal à comparer entre un riad et un hôtel, ou même avec ce qu’il connaissait à l’étranger. Aujourd’hui, avec l’harmonisation en étoiles, on simplifie les choses pour les touristes et on booste notre attractivité”, a expliqué Mme Ammor.

Les touristes, a-t-elle poursuivi, peuvent ainsi choisir en toute transparence, en s’appuyant sur un référentiel universel qu’ils comprennent, à savoir les étoiles, ce qui permet au Maroc de s’imposer davantage parmi les grandes destinations internationales, avec une offre claire et lisible.

Pour les professionnels, il s’agit une opportunité énorme, puisqu’un riad 5 étoiles sera reconnu à sa juste valeur, au même titre qu’un hôtel 5 étoiles, a ajouté la ministre.

Les visites mystères : une révolution dans le contrôle qualité

Par ailleurs, l’introduction des visites mystères constitue l’autre pilier de cette réforme. L’idée consiste à envoyer des évaluateurs pour séjourner incognito dans les établissements en vue de tester les prestations sur la base d’une grille de critères précis.

“Aujourd’hui, un touriste ne choisit pas un hébergement juste pour son cadre ou ses équipements, mais il choisit une expérience globale”, a fait remarquer Mme Ammor, notant que le nouveau système de classement au Maroc place ainsi la qualité de service au cœur de l’évaluation.

Ce dispositif offre une double garantie. Pour les voyageurs, un établissement avec des étoiles devra les justifier sur le terrain, avec une qualité homogène que ce soit à Marrakech, dans le désert, en bord de mer ou dans l’arrière-pays, et pour le secteur dans son ensemble, une incitation constante à l’excellence.

Parallèlement, la ministre a révélé que les professionnels bénéficient d’une période transitoire de 24 mois pour se conformer à ces nouvelles normes, relevant que le classement ne sera plus accordé de manière définitive et connaitra une réévaluation régulière, puisque la qualité est par nature un effort continu.

D’après Mme Ammor, la réévaluation sera effectuée après 7 ans pour les nouveaux établissements, puis tous les 5 ans.

Force est de constater qu’avec la publication de ces cinq arrêtés, le Maroc pose les jalons d’un nouveau modèle d’hospitalité fondé sur la qualité, la transparence et la confiance.

Cette dynamique s’inscrit pleinement dans l’ambition du Royaume de s’imposer comme une destination exemplaire, capable de conjuguer authenticité et standards internationaux.

Pour y parvenir, il engage résolument tout l’écosystème du secteur dans un mouvement d’excellence collective, à la hauteur de ses ambitions touristiques à l’horizon 2030.

LR/MAP