Kénitra abrite le Festival national de l’art du Melhoune du 25 au 27 août

La 1ère édition du Festival national de l’art du Melhoune se tient du 25 au 27 août à Kénitra sous le signe “l’art du Melhoune, un patrimoine marocain commun”.

Ce festival est organisé en commémoration de la Révolution du Roi et du peuple à l’initiative de l’Association des amateurs de l’art pour l’éducation et la culture, avec le soutien du Conseil communal de Kénitra et en coopération avec la Direction régionale de la culture.

Selon un communiqué des organisateurs, le festival ambitionne de faire revivre l’art de Melhoune dans la ville de Kénitra et de contribuer à la pérennisation de cet art ancestral, l’une des composantes fondamentales de l’identité patrimoniale du Royaume.

Au programme de cette édition, qui verra la participation d’une pléiade d’artistes issus de différentes villes du Maroc, figurent l’organisation de soirées artistiques et de séminaires scientifiques sur l’art de Melhoune, ainsi que la célébration de plusieurs pionniers de cet art traditionnel.

Les activités de ce festival seront organisées dans plusieurs espaces de la ville, dont le Palais municipal, le complexe culturel et la corniche de l’oued Sebou.

LR/MAP