Agriculture | Un État du centre-nord du Nigeria souhaite coopérer avec le Maroc

L’État du Niger, dans le centre-nord du Nigeria, a exprimé sa volonté de collaborer et de coopérer avec le Royaume du Maroc dans le secteur agricole.

“Le gouvernement de l’État du Niger, dans le centre-nord du Nigeria, a manifesté son intérêt pour une collaboration avec le Maroc afin d’améliorer la productivité agricole, de promouvoir des méthodes d’agriculture durable et de renforcer la sécurité alimentaire dans l’État”, rapporte la station de radiodiffusion internationale du Nigeria, “Voice of Nigeria”, sur son site web.

S’exprimant lors de sa rencontre, à Abuja, avec l’ambassadeur de SM le Roi au Nigeria, Moha Ou Ali Tagma, le gouverneur de l’État du Niger, Umar Muhammad Bago, a noté que “la collaboration avec le Maroc dans ces secteurs peut aider à améliorer la productivité agricole, à promouvoir des méthodes agricoles durables et à renforcer la sécurité alimentaire dans l’État”.

Citant le porte-parole du gouverneur de l’Etat du Niger, Bologi Ibrahim, le média souligne que “cette visite était nécessaire vu que le Royaume du Maroc a apporté au gouvernement de l’État des avancées significatives en matière de technologie et de pratiques agricoles”.

“Le partenariat sera également utile dans les domaines de l’éducation et de la santé, en promouvant les échanges éducatifs et les programmes culturels pour favoriser la compréhension, le partage des connaissances et le développement du capital humain, ainsi que le partage d’expériences dans la prestation de soins de santé, la formation médicale et la prévention des maladies”, a ajouté le gouverneur M. Muhammad Bago.

“Le partenariat porte aussi sur l’énergie et le transport ferroviaire en vue d’accélérer la croissance et le développement de l’État”, fait savoir la publication.

LR/MAP