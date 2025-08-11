Journée nationale des MRE | Dakhla célèbre la communauté marocaine résidant à l’étranger

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une rencontre a été organisée, dimanche à Dakhla, avec des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, mettant en lumière leur rôle dans le renforcement de la dynamique de développement que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Placée sous le thème “Le chantier de la numérisation: renforcer les services de proximité destinés aux Marocains du monde”, cette rencontre a été présidée par le Secrétaire général chargé des affaires régionales à la wilaya, Youssef Benmansour, en presence notamment d’élus, des acteurs de la société civile, et de membres de la diaspora.

À cette occasion, le directeur par intérim du Centre régional d’investissement (CRI) de Dakhla-Oued Eddahab, Ahmed Kathir, a indiqué que le thème de cette année reflète la volonté d’accélérer la numérisation des services publics pour y faciliter l’accès, en renforçant le lien entre les citoyens et l’administration, et ce conformément aux Hautes Orientations Royales.

Tout en soulignant la profondeur des liens qui unissent les Marocains du monde à leur patrie, M. Kathir a annoncé l’ouverture d’un guichet d’investissement dédié à la diaspora, faisant remarquer qu’il s’agit d’un espace d’accompagnement intégré allant de l’accueil personnalisé et du conseil initial à la facilitation des démarches administratives et au suivi post-création, garantissant ainsi la pérennité des projets.

Par ailleurs, il a réaffirmé l’engagement du CRI à mobiliser toutes ses ressources, en collaboration avec l’ensemble des établissements publics, pour faire de Dakhla-Oued Eddahab une destination privilégiée pour l’investissement des Marocains du monde, ainsi qu’une plateforme de solutions innovantes créatrices de valeur, d’emplois et contribuant au rayonnement continental de la région.

Dans leurs interventions, plusieurs représentants de la diaspora ont salué les projets structurants lancés dans la région grâce à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, lesquels ont permis à Dakhla-Oued Eddahab de s’imposer comme un pôle d’attractivité pour les investisseurs marocains et étrangers.

En outre, ils ont exprimé leur ferme volonté de s’inscrire pleinement dans cette dynamique par la réalisation de projets couvrant divers secteurs productifs.

LR/MAP