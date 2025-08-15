Pêche côtière et artisanale | 6,14 MMDH de produits commercialisés à fin juillet

Partager Facebook

Les produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint, en valeur, 6,14 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2025, en repli de 3% par rapport à la même période de 2024, selon l’Office national des pêches (ONP).

En termes de poids, ces produits se sont établis à 523.765 tonnes (T), en baisse de 16% par rapport à fin juillet 2024, précise l’ONP dans son rapport statistique.

Par espèce, la valeur des coquillages a bondi de 309%, celle des algues de 24% et du poisson blanc de 12%. Les poissons pélagiques ont enregistré une baisse de 10% alors que les céphalopodes et les crustacés ont reculé de 3% et 2% respectivement.

En termes de poids, les coquillages ont progressé de 293% à 117 T et les algues de 16% à 6.880 T, alors que le poisson blanc a augmenté de 13% à 63.064 T. Les poissons pélagiques ont diminué de 20% à 412.542 T, les céphalopodes de 16% à 36.986 T et les crustacés de 8% à 4.177 T.

Par ports, un total de 9.624 T de produits a été débarqué dans les ports méditerranéens, en hausse de 1% par rapport à la même période de 2024, pour une valeur de 463,2 millions de dirhams, en progression de 2%.

Les ports atlantiques ont enregistré un volume de 514.141 T, en repli de 17%, et une valeur de 5,68 MMDH, en baisse de 3%.

LR/MAP