Joe Wilson salue les liens de coopération et d’amitié historiques liant le Maroc et les Etats-Unis

Le Congressman américain, Joe Wilson, s’est félicité, mardi à New York, des relations historiques et séculaires liant le Royaume du Maroc aux Etats-Unis d’Amérique, vieilles de plus de deux siècles et demi, saluant le partenariat stratégique “mutuellement bénéfique” entre Rabat et Washington.

“Aux États-Unis, nous apprécions le fait que le Royaume du Maroc fut la première Nation à reconnaître l’indépendance des États-Unis d’Amérique”, a déclaré à la presse M. Wilson, à l’issue d’entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la 80è session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le Maroc et les Etats-Unis “oeuvrent ensemble depuis maintenant deux siècles et demi, et nous continuerons à le faire”, a assuré le Congressman US.

A cet égard, M. Wilson a mis en avant l’importance géostratégique du Maroc, allié historique des Etats-Unis, tout en mettant l’accent sur le soutien américain “sans faille” à la souveraineté, la stabilité et la prospérité du Royaume.

