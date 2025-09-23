Le polisario, une organisation terroriste qui menace la paix et la sécurité mondiales (Joe Wilson)

Le polisario, une organisation terroriste qui menace la paix et la sécurité mondiales (Joe Wilson)

Le groupe séparatiste du “polisario” est une “organisation terroriste” qui déstabilise la paix et la sécurité mondiales, a affirmé, mardi, le Congressman américain Joe Wilson, rappelant avoir introduit une législation bipartisane au niveau du Congrès US visant à classer ce groupe armé comme organisation terroriste étrangère.

“En effet, le polisario est une organisation terroriste et j’ai introduit un projet de loi visant à le reconnaître comme tel, car l’existence de ces groupes terroristes contribue à déstabiliser le monde”, a souligné M. Wilson dans une déclaration à la presse à New York.

LR/MAP

 

