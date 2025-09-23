Le polisario, une organisation terroriste qui menace la paix et la sécurité mondiales (Joe Wilson)

Le groupe séparatiste du “polisario” est une “organisation terroriste” qui déstabilise la paix et la sécurité mondiales, a affirmé, mardi, le Congressman américain Joe Wilson, rappelant avoir introduit une législation bipartisane au niveau du Congrès US visant à classer ce groupe armé comme organisation terroriste étrangère.
“En effet, le polisario est une organisation terroriste et j’ai introduit un projet de loi visant à le reconnaître comme tel, car l’existence de ces groupes terroristes contribue à déstabiliser le monde”, a souligné M. Wilson dans une déclaration à la presse à New York.
LR/MAP