Banque digitale | Revolut manifeste son intérêt pour le marché marocain (Jouahri)

La néobanque britannique Revolut a exprimé son intérêt pour le marché marocain, a indiqué, mardi à Rabat, le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri.

Revolut, présente dans plusieurs pays à travers le monde, avait été reçue en juin dernier par la Direction générale de BAM, a rappelé M. Jouahri lors d’un point de presse tenu à l’issue de la 3ème réunion trimestrielle de 2025 du Conseil de BAM.

“Le Conseil d’administration de la banque digitale britannique envisage de se rendre à Rabat en octobre afin de présenter ses projets”, a-t-il fait savoir.

Dans ce sillage, M. Jouahri a souligné que l’octroi d’un agrément bancaire au Maroc repose sur plusieurs critères, notamment le projet industriel, la valeur ajoutée, l’expérience et le respect de l’équilibre global du marché. “Nous ne pouvons pas permettre à un nouvel acteur de déstabiliser le marché”, a-t-il dit.

Le Wali de BAM a également noté que, dans plusieurs pays, l’agrément accordé à Revolut a été limité à certaines activités, insistant sur le fait que Bank Al-Maghrib adoptera une approche similaire, adaptée aux spécificités nationales.

Et de soutenir : “Lorsqu’un opérateur sollicite un agrément, nous examinons son projet, sa technicité, et son apport pour l’économie nationale, tout en se penchant sur le profil des fondateurs”.

L’échange avec Revolut avait porté notamment sur le système financier marocain, la réglementation marocaine par rapport à l’agrément financier international et la lutte contre le blanchiment d’argent, a détaillé M. Jouahri.

LR/MAP