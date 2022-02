Investissements verts | La BERD accompagne Crédit du Maroc

Partager Facebook

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), avec l’appui du Fonds vert pour le climat (GCF) et de l’Union européenne (UE), a accordé au Crédit du Maroc une enveloppe financière d’un montant de 25 millions d’euros pour stimuler la transition écologique du Royaume.

Dans un communiqué publié mercredi, la BERD relève que le financement sera rétrocédé aux petites et moyennes entreprises et aux sociétés pour des investissements dans les technologies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.

La cérémonie de signature a eu lieu à Casablanca lors du Forum des affaires UE-Afrique 2022, qui s’est tenu en marge du sommet Union européenne-Union africaine, en présence de Heike Harmgart, directrice générale de la BERD pour la région du sud et de l’est de la Méditerranée, Antoine Sallé de Chou, responsable de la BERD au Maroc, Jean-Christophe Filori, responsable de la coopération de l’UE au Maroc et Bernard Muselet, président du conseil d’administration du Crédit du Maroc.

Un ensemble complet de capacités techniques et d’incitations à l’investissement, financé par la BERD, l’UE et le GCF, soutiendra le Crédit du Maroc dans le déploiement de ce programme.

La banque précise que l’équivalent de 18,75 millions d’euros sera fourni par la BERD en dirhams marocains, alors que le GCF fournira 6,25 millions d’euros.

Grâce à ce financement, le Crédit du Maroc renforcera également l’égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière d’accès au financement des technologies vertes, ajoute la BERD, notant qu’elle compte y parvenir en menant des activités de sensibilisation auprès des sous-emprunteurs potentiels et en renforçant la capacité de leur personnel à contribuer à l’élimination des obstacles à l’offre et à la demande liés au genre.

“Ce financement, le quatrième du genre au Maroc, s’inscrit dans le cadre de la Facilité de financement de l’économie verte (GEFF), qui est soutenue par le GCF”, souligne la même source, précisant que c’est la deuxième ligne de crédit verte que la BERD accorde au Crédit du Maroc.

À ce jour, la BERD a investi près de 3,2 milliards d’euros dans le Royaume à travers 80 projets, rappelle-t-on.

LR/MAP