IA Branding Factory | 11 coopératives bénéficiaires des prestations technologiques de l’IA

La station “IA Brandig Factory” pour l’entreprenariat des jeunes et des femmes a présenté, jeudi à Meknès, son bilan d’accompagnement en matière d’exploitation de l’outil de l’intelligence artificielle (IA) au profit de la promotion digitale des produits de onze coopératives bénéficiaires.

Cette initiative, menée en partenariat avec l’Agence pour le Développement Agricole (ADA) et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), vise à rapprocher le grand public de l’utilisation de l’IA dans la vie quotidienne et la promotion et le développement des activités économiques.

S’exprimant à cette occasion, Yassine Maach, responsable du pôle digital de l’Agriculture a indiqué que le choix des coopératives bénéficiaires a été fait en concertation avec l’ADA et avec l’Office National du Conseil Agricole (ONCA). Et de noter que la station “IA Branding Factory” est composée de cinq étudiants-chercheurs du pôle digital qui utilisent des technologies de pointe pour fournir des services technologiques au profit de ces coopératives.

Il s’agit de générer dans un temps record de cinq à dix minutes des logos, des chartes graphiques, des présentations en différentes langues arabes, des séquences vidéo, pour promouvoir la coopérative et la commercialisation de ses produits, a expliqué M. Maach.

En outre, la station a également conçu un site web de communication et d’échange d’informations sur ces coopératives et a élaboré un business plan pour les orienter en matière de promotion et de commercialisation de leurs produits.

Par ailleurs, des kits entrepreneuriaux ont été distribués aux coopératives. Ces kits regroupent l’ensemble des travaux effectués par la station IA Branding Factory et sont mis à la disposition des coopératives afin de les aider dans la commercialisation de leurs produits.

Pour sa part, Ahlam El Hamss, représentante d’une coopérative dédiée à la production et à la valorisation des amandes dans la localité de Tighezratine, a souligné que cette initiative leur a été d’une grande aide en leur permettant d’économiser du temps.

“Désormais, nous avons accès à toutes les informations nécessaires et avons même pu créer un logo. Nous avons pris conscience des opportunités qui s’offrent à nous, notamment l’exportation de nos produits, la vente en ligne et la création d’un site web pour notre coopérative “, a-t-elle déclaré.

“IA Branding Factory” est une station organisée dans le cadre du programme du pôle Agri-digital, en marge du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) et présidée par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

LR/MAP