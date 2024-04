Bruno Le Maire anime une conférence à l’UM6P sur le partenariat Maroc-France en matière d’énergie

Partager Facebook

Le ministre français de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, a animé, jeudi au campus de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Rabat, une conférence sur le thème: “Le partenariat Maroc-France en matière d’énergie, un atout pour l’Afrique et l’Europe”.

M. Le Maire a mis en avant, à cette occasion, le champ de coopération “formidable” entre le Maroc et la France dans le domaine de l’énergie décarbonée qui, a-t-il dit, est fondamentale pour l’indépendance des Nations.

Le ministre a fait part de la disposition de la France à développer la coopération avec le Royaume dans le nucléaire, l’hydrogène vert et l’énergie solaire et éolienne, en tirant profit de la force des liens, de l’amitié et de la robustesse des relations historiques unissant les deux pays.

Par ailleurs, M. Le Maire a souligné l’importance de travailler ensemble sur la production et l’exportation de l’hydrogène vert dans le cadre d’une coopération d’égale à égale entre deux grandes nations, le Maroc et la France.

Il a précisé, dans ce cadre, que le Maroc peut compter sur l’expérience des entreprises françaises opérant dans ce secteur, relevant qu’elles sont parmi les meilleures au monde en matière de production d’hydrogène vert.

Le ministre français a, d’autre part, affirmé que l’énorme potentiel dont dispose le Maroc en matière d’énergie solaire et éolienne “fait rêver”, plaidant pour la promotion de la coopération bilatérale dans le domaine du transport énergétique.

Sur un autre registre, le ministre français a souligné que l’organisation par le Maroc de la Coupe du Monde 2030 de football, avec l’Espagne et le Portugal, constitue un facteur d’attractivité considérable, exprimant la volonté de son pays de nouer des partenariats avec le Royaume dans le domaine des infrastructures (bâtiment, hôtellerie, restauration, liaison satellitaire …).

“Nous voulons que la Coupe du monde au Maroc soit une occasion supplémentaire de renforcer les liens économiques entre nos deux nations”, a-t-il poursuivi.

“L’avenir est dans la renaissance des relations économiques entre le Maroc et la France qui sera décisive pour les continents africain et européen”, a conclu M. Le Maire.

LR/MAP