Hôtellerie | Le groupe français Accor veut renforcer sa présence au Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec le Président-Directeur général du groupe hôtelier français Accor, Sébastien Bazin, sur les moyens de développer le secteur touristique au Maroc.

Lors de cette rencontre, à laquelle a pris part la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, les deux parties ont abordé les différentes pistes de collaboration pour la promotion du secteur touristique au Maroc, à la lumière de l’organisation par le Maroc de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal.

Dans une déclaration à la presse, le PDG du groupe Accor a réitéré son engagement à participer de manière significative au développement du secteur du tourisme et du voyage au Maroc.

Mettant en avant la “relation de longue date” liant le groupe Accor au Maroc depuis 45 ans, M. Bazin a affirmé qu’il est maintenant temps de redoubler d’efforts pour intensifier la présence du groupe et investir davantage sur le marché marocain.

A cet égard, il a exprimé la volonté de son groupe de promouvoir l’employabilité dans le secteur du tourisme en formant et en impliquant les jeunes marocains.

Cette première étape consiste à “écouter les ambitions et les demandes du gouvernement marocain” et à évaluer les moyens d’y répondre favorablement, a expliqué le patron d’Accor.

Pour sa part, Mme Ammor a indiqué que cette réunion se veut une occasion d’explorer les pistes de collaboration pour le développement du tourisme au Maroc, notant qu’elle intervient à l’heure où le secteur du tourisme connaît une dynamique remarquable.

Le Royaume se prépare pour des événements majeurs tels que la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe du Monde, a-t-elle rappelé, ajoutant que ces manifestations sportives d’envergure nécessitent une augmentation significative des capacités d’hébergement d’ici 2030.

“Renforcer notre partenariat avec le Groupe Accor est donc plus que bienvenu”, a affirmé la ministre, se disant convaincue que cette collaboration contribuera à atteindre les objectifs escomptés et à soutenir la croissance et le développement du tourisme au Maroc.

Fondé en 1967, Accor est le premier groupe hôtelier en Europe et le sixième au monde. Il possède, gère et franchise des hôtels, des stations touristiques et des résidences de vacances.

LR/MAP