GITEX Africa | Rencontre réunissant les startups bénéficiaires de l’initiative “Morocco 300”

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Une rencontre réunissant les startups bénéficiaires de l’initiative “Morocco 300” a été organisée, lundi à Marrakech, avec la participation d’investisseurs, de partenaires institutionnels et des différents acteurs de l’écosystème numérique.

Organisée par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, cette rencontre constitue une étape stratégique préparatoire avant le lancement de GITEX Africa 2026, visant à renforcer la coordination et à aligner les efforts de l’ensemble de ces parties prenantes.

Après le succès des programmes “Morocco 100” et “Morocco 200”, cette édition enregistre une augmentation de 50 % du nombre de bénéficiaires, traduisant une volonté d’élargir la base et de renforcer la présence du Maroc sur la scène technologique internationale.

Dans cette optique, le ministère a adopté une approche pragmatique visant à lever les obstacles à l’internationalisation des startups, notamment en prenant en charge 95 % des coûts de participation à cette manifestation d’envergure internationale.

Ce soutien inclut également des programmes d’accompagnement en amont, tels que des bootcamps, des webinaires, ainsi que des opportunités de rencontres avec des investisseurs et de développement de partenariats stratégiques.

S’exprimant à cette occasion, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a indiqué que son département vise, au-delà de la croissance, l’industrialisation de l’écosystème technologique, précisant que “l’objectif est de faire émerger 3.000 startups, faire naître des licornes marocaines et assurer la formation de 100.000 talents numériques chaque année”.

Elle a souligné que le ministère déploie une offre de venture building ambitieuse, mobilisant plus de 700 millions de dirhams pour accompagner plus de 800 startups dès leurs premières phases de structuration, et qu’il renforce également l’accès au financement à travers une offre de venture capital, avec un engagement de catalyser plus de 2 milliards de dirhams pour soutenir le passage à l’échelle des startups à fort potentiel.

“Le ministère investit également dans les technologies de rupture, notamment à travers le Jazari Institute et le lancement du Centre national Jazari Root, dédié à l’Intelligence artificielle (IA), à la recherche appliquée et au développement des talents”, a-t-elle poursuivi, notant que cette initiative stratégique vise à faire du Royaume une plateforme régionale de référence pour l’innovation digitale au service du développement durable, en favorisant les synergies entre les écosystèmes africains et arabes.

“Cette initiative incarne pleinement notre ambition, à savoir créer des passerelles concrètes entre le Maroc et les grands hubs technologiques mondiaux, et donner à nos entrepreneurs les moyens de changer d’échelle et de porter l’innovation marocaine sur la scène internationale”, a fait observer la ministre.

Cette rencontre a constitué une étape clé, en fédérant les différents acteurs autour d’une vision commune ayant pour principal objectif de transformer ces initiatives individuelles en une force collective capable de représenter le Maroc à l’international.

Avec près de 800 startups accompagnées depuis le lancement de GITEX Africa, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration affirme aujourd’hui son leadership dans la mise en place d’un modèle national intégré de soutien à l’innovation, fondé sur la proximité, l’efficacité et une orientation vers les résultats.

LR/MAP