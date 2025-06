FAR | Coup d’envoi à Salé de la 6è édition du Championnat d’Afrique militaire de boxe

Partager Facebook

Le coup d’envoi de la 6è édition du Championnat d’Afrique militaire de boxe, organisée du 14 au 22 juin sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, a été donné lundi au Centre sportif des FAR à Salé.

Placée sous l’égide de l’Organisation du sport militaire en Afrique (OSMA), cette compétition réunit les sélections militaires de douze pays africains, à savoir le Burkina Faso, le Cabo Verde, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Libye, le Mali, le Mozambique, le Nigeria, la Tanzanie, la Tunisie, la Zambie, ainsi que le Maroc, en tant que pays hôte.

Durant cinq jours, environ 70 boxeurs s’affronteront dans différentes catégories de poids, incarnant les valeurs de discipline, de fraternité et de fair-play qui fondent l’esprit du sport militaire.

Dans son allocution d’ouverture de ce rendez-vous sportif, prononcé au nom du Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, le Général de Division, Mohammed Lakouti, Inspecteur de l’Artillerie des FAR, a indiqué que l’organisation du 6è championnat d’Afrique militaire de boxe sur le sol marocain suite à la Haute Approbation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales constitue pour les Forces Armées Royales un honneur exceptionnel.

“La bienveillante Volonté Royale reflète une approche intégrée et fraternelle des relations liant le Maroc à sa famille africaine”, a-t-il noté, ajoutant que “cette manifestation dépasse le simple cadre d’une compétition sportive, mais incarne un symbole puissant de fraternité, de discipline et de coopération entre les armées du continent africain”.

La cérémonie a été marquée par la participation de représentants officiels du Conseil international du sport militaire (CISM) ce qui témoigne de l’importance majeure de cet événement dans le calendrier du sport militaire africain.

Elle s’est déroulée en présence notamment d’officiers supérieurs de l’État-Major Général des FAR, d’attachés militaires étrangers des pays participants accrédités à Rabat, de nombreuses personnalités civiles et militaires ainsi que des autorités locales. La cérémonie s’est clôturée par le défilé des délégations participantes qui a mis en lumière le caractère solennel, fraternel et fédérateur de cette rencontre continentale.

Dans une déclaration à la presse, le Commandant Hicham Chatibi, chef de la Division compétitions internationales à la Direction générale des sports interarmées (DGSIA) des FAR a indiqué que l’organisation de cet événement sportif sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, reflète l’intérêt qu’accorde le Souverain à la consolidation de la coopération africaine et aux liens de confiance et d’amitié entre les peuples du continent.

Soulignant le rôle du Maroc dans la création de l’Organisation du sport militaire en Afrique, le commandant Chatibi a souligné que les Forces Armées Royales ont mis en place tous les moyens logistiques et organisationnels pour garantir la réussite exemplaire de ce championnat, mettant l’accent sur l’engagement des FAR à soutenir l’intégration régionale et promouvoir l’esprit sportif et le fair-play.

Pour sa part, le secrétaire général de l’OSMA, le capitaine de frégate, Pierre Djendola a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance à SM le Roi Mohammed VI, qui a accordé sa Haute approbation pour la tenue de cette manifestation sportive d’envergure au Maroc, saluant la disposition du Royaume à organiser des événements importants de l’OSMA, ce qui traduit la manifestation agissante de la solidarité, de l’intégration et de l’amitié africaine.

L’ambassadeur honorifique du Conseil international du sport militaire (CISM), Dorah Mamby Koita a exprimé sa gratitude envers le Royaume d’avoir abrité cette 6è édition du Championnat d’Afrique militaire de boxe, soulignant le professionnalisme et l’excellence de la formation sportive militaire au Maroc dont il a bénéficié au Centre sportif des FAR et à l’Institut Royal de la formation des cadres de la jeunesse et des sports.

Il a mis en avant les profondes relations fraternelles de coopération entre le Maroc et les pays africains en général, ajoutant que le Royaume n’a ménagé aucun effort pour recevoir dans les meilleures conditions les sportifs africains pour promouvoir les liens de fraternité et de coopération.

En marge de la cérémonie d’ouverture, le président de l’OSMA, le Général de Division Maikano Abdullahi a décoré le Général de Division Mohammed Lakouti, Inspecteur de l’Artillerie des FAR, de l’insigne de Commandeur du mérite de l’OSMA, ainsi que le Colonel-Major Maati Moukane, chef de la Direction générale du sport interarmées (DGSIA) des FAR de l’insigne de Grand Officier du mérite de l’OSMA.

Les Forces Armées Royales ont organisé de nombreux événements sportifs militaires, notamment le 35è championnat du monde militaire de football en 1993, le 44è championnat du monde militaire de cross-country en 1996, le 16è championnat du monde militaire des sports équestres en 2004, ainsi que la 6è assemblée générale de l’OSMA en 2019.

LR/MAP